В США семь человек были ранены в результате стрельбы в жилом районе
Фото: pixabay
Лейтенант Крейг Джонсон рассказал о том, что стрельба произошла в жилом районе к юго-востоку от центра города Юма в штате Аризона, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет телеканал ABC News, после инцидента семь человек с ранениями попали в больницу.
Отмечается, что полиция прибыла на место происшествия, получив сигнал о нападении при отягчающих обстоятельствах.
Подозреваемый пока не задержан. Власти объявили награду в 1 тыс. долларов за информацию, которая поможет поймать преступника.
Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате теракта в Пакистане.
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