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В США семь человек были ранены в результате стрельбы в жилом районе

выстрелы Фото: pixabay
Лейтенант Крейг Джонсон рассказал о том, что стрельба произошла в жилом районе к юго-востоку от центра города Юма в штате Аризона, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал ABC News, после инцидента семь человек с ранениями попали в больницу.

Отмечается, что полиция прибыла на место происшествия, получив сигнал о нападении при отягчающих обстоятельствах.

Подозреваемый пока не задержан. Власти объявили награду в 1 тыс. долларов за информацию, которая поможет поймать преступника.

Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате теракта в Пакистане.

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