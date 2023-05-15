В США семь человек были ранены в результате стрельбы в жилом районе

Лейтенант Крейг Джонсон рассказал о том, что стрельба произошла в жилом районе к юго-востоку от центра города Юма в штате Аризона, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал ABC News, после инцидента семь человек с ранениями попали в больницу.

Отмечается, что полиция прибыла на место происшествия, получив сигнал о нападении при отягчающих обстоятельствах.

Подозреваемый пока не задержан. Власти объявили награду в 1 тыс. долларов за информацию, которая поможет поймать преступника.

Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате теракта в Пакистане.