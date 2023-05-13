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Более десяти человек погибли в результате теракта в Пакистане

память о жертвах терактов во всем мире Фото: freepik
Лагерь пограничного корпуса в Белуджистане подвергся нападению, в результате чего погибло не менее 13 человек, сообщает Zakon.kz.

В числе убитых числятся как гражданские, так и военные, пишет Al Jazeera.

Лагерь пограничного корпуса в мусульманском районе Баг на севере Белуджистана подвергся нападению рано утром в пятницу. Военные начали операцию по освобождению заложников и очистке территории, говорится в заявлении межведомственного отдела по связям с общественностью вооруженных сил в субботу.

В ходе операции погибли не менее шести военнослужащих и один мирный житель. Еще шесть человек, в том числе женщина, получили ранения.

Среди погибших были все шестеро нападавших, которые, по словам военных, были хорошо экипированы и штурмовали комплекс.

Сложная операция по разминированию включала операцию по освобождению заложников, а также спасение трех семей из жилого дома.

"Террористы не пощадили даже детей своим ужасающим подходом", — говорится в заявлении.

Провинция Белуджистан, граничащая с Ираном и Афганистаном, имеет стратегическое значение из-за богатых запасов меди, цинка и природного газа. Города провинции являются постоянной мишенью вооруженных группировок.

На прошлой неделе бывшего премьера Пакистана арестовала военизированная полиция.

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