Стрельба на авиабазе США: на объекте ввели режим локдауна

На территории авиабазы "Люк" ВВС США в американском штате Аризона произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты The Arizona Republic, инцидент произошел в 10:28 по местному времени. После этого на объекте ввели режим локдауна на 50 минут.

"Общественность просят избегать этого района и не распространять непроверенную информацию", – говорится в сообщении.

Деталей инцидента пока не раскрывают, однако известно, что на месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, несколько человек получили ранения в результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс штата Род-Айленд в США.