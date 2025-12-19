Стрельба на авиабазе США: на объекте ввели режим локдауна
На территории авиабазы "Люк" ВВС США в американском штате Аризона произошла стрельба, сообщает Zakon.kz.
По данным газеты The Arizona Republic, инцидент произошел в 10:28 по местному времени. После этого на объекте ввели режим локдауна на 50 минут.
"Общественность просят избегать этого района и не распространять непроверенную информацию", – говорится в сообщении.
Деталей инцидента пока не раскрывают, однако известно, что на месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, несколько человек получили ранения в результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс штата Род-Айленд в США.
