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Лондонский аэропорт приостановил работу из-за обнаруженного рядом беспилотника

задержка рейса Фото: pixabay
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил в другие аэропорты рейсы из-за сообщений об активности беспилотника вблизи него, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Independent, 12 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако ожидается, что многие из них сегодня вернутся в Гатвик.

"Полеты были временно приостановлены... на время проведения расследования обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома", – заявил представитель аэропорта.

По заявлению представителя, менее чем через час расследование было завершено и аэродром вновь открылся.

Уточняется, что пассажирам, чьи рейсы были приостановлены, не полагается денежная компенсация, потому что сбой в авиасообщении не зависел от авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что 12 мая рейс авиакомпании Air Astana по направлению Дубай – Алматы был задержан по технической причине.

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