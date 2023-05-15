Работников детского сада Сарани наказали за бездействие
Воспитатель и помощник воспитателя ясельной группы одного из частных детских садов города Сарань получили выговоры после того, как стало известно о систематических издевательствах одного из воспитанника над другим, пишет Патриот.
Служебное расследование завели в отделе образования Сарани после того, как мама одной из воспитанниц детского сада доказала факты бездействия работников дошкольного учреждения.
"Воспитатель и помощник воспитателя привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора с занесением в трудовые книжки. Все группы взяты на особый контроль". Пресс-служба отдела образования Сарани
Как оказалось, мама воспитанницы самой младшей группы детского сада стала замечать на теле ребенка царапины и синяки. Малышка жаловалась на боли в голове. Предположительно, это последствия – девочку таскал за волосы другой воспитанник детсада.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, женщина обнаружила, что ее дочь систематически бьет мальчик из той же ясельной группы. Ребенок дергал малышку за волосы, кусал, щипал, валил на пол и топтал ее ногами. При этом все издевательства происходили на глазах у воспитателя и ее помощницы. Работники детсала не предпринимали попыток прекратить такое поведение мальчика.
Мама девочки обратилась с жалобой в отдел образования Сарани, где и была инициирована проверка.
Ранее стало известно, что павлодарского воспитателя, давшего ребенку подзатыльник за то, что не хотел спать, уволили.