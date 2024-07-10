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Ребенок утонул в септике в детском саду в Атырау

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:53 Фото: unsplash
Четырехлетний ребенок упал в септик и утонул во время прогулки на территории одного из частных детских садов в микрорайоне Курсай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жуткая трагедия произошла сегодня, 10 июля, около в 11 часов дня. В одном из частных детских садов города во время прогулки ребенок упал в канализационный септик и утонул. Данный факт подтвердили в городском отделе образования.

"Трагедия произошла в частном детском саду "Чебурашка" в микрорайоне Курсай. В настоящее время компетентными органами выясняются все обстоятельства. Ждем разъяснений от учредителя. Приносим свои соболезнования семье погибшего ребенка", – сообщила руководитель городского отдела образования Айнагуль Дюсекенова.

Данный факт также прокомментировала заместитель директора областной станции скорой помощи Наргиз Абдрахманова.

"Ребенок 2020 года рождения, оставшись без присмотра воспитателей, скончался на месте. Труп из септика извлек персонал детского сада", – сообщила она.

Ранее в Восточном Казахстане утонул ребенок, 2021 года рождения, который остался без присмотра родителей.

В Индерском районе Атырауской области нашли и извлекли из воды тело 13-летнего подростка, на поиски которого ушло три дня.

Также Zakon.kz сообщал, что 5 мая в Уланском районе на озере Садырколь, на территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок 2022 года рождения.

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