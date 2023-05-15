Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ребенок угнал машину отца в Усть-Каменогорске

Ребенок угнал машину у отца в Усть-Каменогорске Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетнего задержали сотрудники полиции в момент, когда он разъезжал за рулем отцовской машины, сообщает Zakon.kz.

Юного автолюбителя сняли на видео жильцы одного из дворов Усть-Каменогорска. Кадры попали к полицейским и сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства, передает Аltaynews со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Позже юношу задержали. Выяснилось, что подросток взял ключи от автомобиля отца без разрешения и угнал автомобиль. Ему удалось покататься на машине по улицам города какое-то время. Затем подростка заметили и задержали.

Несмотря на то, что проступок совершил сам ребенок, отвечать придется родителям. Им грозит штраф, почти 70 тысяч тенге.

Месяцем ранее подросток угнал машину Audi отца и совершил дорожно-транспортное происшествие в Таразе. Десятиклассник не справился с управлением, автомобиль слетел с моста.

Читайте также

Главное к утру: чемпионство в боксе, поджог авто журналиста и смерть работника газоперерабатывающего завода

Незаконную вырубку деревьев установили прокуроры Актобе

Работников детского сада Сарани наказали за бездействие

Мария Мельникова
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
кофе
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления