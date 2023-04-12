Десятиклассник на автомобиле отца слетел с моста в Таразе

Подросток угнал машину Audi отца и совершил дорожно-транспортное происшествие в Таразе. Десятиклассник не справился с управлением, автомобиль слетел с моста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 9 апреля. Факты грубого нарушения ПДД и превышения скорости зафиксировали видеокамеры. Подростка вместе с родителями доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. Проводится проверка.

Фото: polisia.kz

Аналогичный случай произошел в том же городе. Там 15-летний подросток угнал автомобиль отца Honda для съемок видеоролика. Школьник выложил видео в соцсети, на котором машина едет на большой скорости. Его родители привлечены к административной ответственности.







12-летний подросток из Западно-Казахстанской области угнал Toyota Camry у родственника. В итоге сумма ущерба составила 6,5 млн тенге.

