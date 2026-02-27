#Референдум-2026
Происшествия

Подросток угнал машину сестры и пытался скрыться от полицейских в Таразе

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
В Таразе патрульные задержали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который выехал на полосу встречного движения и проигнорировал требование полиции об остановке. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

Подросток взял автомобиль у своей сестры без разрешения. Согласно закону, ответственность понесет собственница транспорта: именно сестре придется оплатить крупный штраф за опасные маневры брата, несмотря на то, что в момент нарушения ее не было в салоне

"Несовершеннолетний и владелица автомобиля привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан о правонарушениях. Машина помещена на специализированную стоянку", – сообщили в пресс-службе ДП Тараза.

Полиция призывает родителей следить за безопасностью детей и не допускать управления автомобилями несовершеннолетними, напоминая, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Мажилисе раскрыл некоторые подробности уголовного дела о смертельном ДТП в Астане.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
