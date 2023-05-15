Ясновидящая назвала лучшие даты для свадеб летом 2023 года

Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова отметила, что в жизни не так много значимых дат, на которые мы можем лично повлиять. День бракосочетания относится к такому числу. Можно подобрать подходящую цифру, которая заряжена на гармоничные и долгие отношения, сообщает Zakon.kz.

3 июня 2023 года

Одной из самых лучших дат этим летом для будущих молодоженов окажется 03.06.2023. Во-первых, это визуально красивая и запоминающаяся дата. Во-вторых, тройки и шестерки в нумерологии являются очень благоприятными цифрами.

Так, например, тройка символизирует активность, баланс и удачу, а шестерка находится под управлением планеты Венера, которая традиционно отвечает за чувственную сторону нашей жизни. Именно поэтому брак, заключенный в этот день, получится на редкость крепким, равноценным и страстным.

26 июня 2023 года

Третьей по популярности в летнем сезоне 2023 года станет так называемая зеркальная дата – 23.06.23. В ней первое число дублирует последнее, что само по себе уже привлекает внимание. Зеркальные даты обладают особенной энергетикой, и мистическими их называют неслучайно.

Бракосочетание, заключенное в подобный день, будет заряжено особой энергией: мощной, позитивной, а в ряде случаев и разрушительной. Это значит, что партнерам предстоит ощутить всю гамму острых эмоций в союзе, а также оказаться сильно привязанными друг к другу магией указанной даты. Если вы не боитесь такой ответственности и искренне планируете прожить с любимым человеком всю свою жизнь, заключайте союз 23 июня 2023 года.

7 июля 2023 года

Еще одной подходящей и очень красивой датой для заключения свадебного союза является 07.07.2023. Обратите внимание, что сумма чисел в указанном году также образует в сумме "семь": 2+0+2+3=7. В итоге мы имеем целых три семерки, которые являются благоприятными с точки зрения нумерологии, отвечая за мудрость, удачу и открытие истины. Кстати, данная цифра является самой загадочной и мистической во всем числовом ряду. Поэтому брак, заключенный в столь необычный день, будет очень интересным и необычным.

Какие еще есть даты

Аналогично работают и такие даты, как 23.07.2023 или 23.08.2023. Отличным вариантом для заключения брака станут такие дни, как 06.06.2023 или 08.08.2023. Оба из предложенных вариантов являются красивыми и удачными благодаря повторяющимся цифрам, пишет StarHit.

Особенной датой для бракосочетания может стать праздник, посвященный влюбленным. Например, 06.07.2023 года (День поцелуев).

По мнению ясновидящей, можно также выбрать и свои счастливые цифры.

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