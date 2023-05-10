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Астрологи назвали самых невыносимых жен по знаку зодиака

Астрологи назвали самых невыносимых жен по знаку зодиака Фото: unsplash
Под четырьмя астрологическими созвездиями рождаются самые невыносимые жены, которые способны испортить жизнь. Об этом рассказали астрологи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в список худших жен вошли представительницы таких знаков зодиака, как Стрелец, Скорпион, Близнецы и Лев. Специалисты по звездам, заглянув в натальные карты представительниц данных знаков зодиака, обнаружили полный набор отрицательных качеств: мстительность, ревнивость, эгоистичность и своенравность.

Стрелец

Женщины-Стрельцы отличаются крайне доминирующим настроем.

По мнению экспертов, будучи замужем, представительницы этого знака зодиака будут постоянно давать указания своему супругу. Если же мужчина не подчинится, то жена-Стрелец обязательно найдет способ отомстить. Также не стоит ожидать дружбы, если решите развестись с этой женщиной.

Скорпион

Знакомства с женщинами этого знака зодиака стараются избегать даже те, кто не слишком разбирается в астрологии.

По словам астрологов, жены-Скорпионы не отличаются устойчивостью или умением руководить хозяйством. Представительница этого знака обычно привлекает мужчин своей сексуальностью и умением давать обещания, которые она не сможет выполнить в дальнейшем.

Близнецы

Женщины-Близнецы характеризуются креативностью, имеют творческий нрав и склонны к переменам.

Астрологи предупреждают мужчин, которые собираются жениться на женщинах с знаком зодиака Близнецы, что эти дамы могут быть ветреными. Жены-Близнецы необязательно будут преданы своим супругам и могут иметь романы на стороне.

Лев

Женщины, родившиеся под знаком зодиака Лев, обладают высокими требованиями.

Они считают себя королевами и желают, чтобы им соответствовали. Если вы думаете, что все желания закончатся после свадьбы и дорогого платья от дизайнера, то вы сильно ошибаетесь. В семейной жизни женщина-Лев всегда будет требовать роскошных подарков. И если муж не сможет удовлетворить ее запросы, такая женщина без сожалений может подать на развод.

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