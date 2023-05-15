В Казахстане планируют развивать инфраструктуру в нацпарках для привлечения туристов
В документе говорится, что местные исполнительные органы не могут обеспечить строительство, реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сетей к туристским объектам вне населенных пунктов и на территориях национальных парков, а также объектам историко-культурного наследия, так как у них отсутствует законодательная компетенция по развитию инфраструктуры туризма в туристских дестинациях.
В результате на этих объектах слабое развитие малого среднего бизнеса, туристкой инфраструктуры, постоянные жалобы со стороны туристов.
Также отмечаются экологические проблемы из-за отсутствия канализационно-очистных сооружении и системы переработки ТБО.
Для решения данных проблем предлагается внести изменения в следующие законодательные акты республики по вопросам подведения инфраструктуры туризма в ГНПП:
- Бюджетный кодекс РК;
- закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";
- закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан";
- закон "Об особо охраняемых природных территориях";
- закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан".
Как ожидается, благодаря внесенным поправкам будет:
- обеспечение рабочими местами и повышение доходов, повышения уровня жизни местного населения;
- улучшатся условия для предпринимательства за счет увеличения количества посетителей нацпарков, улучшение инфраструктуры;
- произойдет четкое закрепление компетенций уполномоченных госорганов;
- развитие предпринимательства будет способствовать экономическому росту, ускорению модернизации и сможет играть важную роль в стимулировании устойчивого развития;
- увеличится количество посетителей ГНПП, что приведет к посту поступлений в госбюджет от туризма.
Согласно отчетам Национального банка РК, иностранный турист в Казахстане в среднем тратит 1500 долларов или 705 тыс. тенге за поездку.
По данным Минкультуры и спорта, на сегодняшний день минимальная потребность в нацпарках составляет 44 инфраструктурных проекта (строительство и реконструкция автодорог; водопроводных сетей и канализации; подведение линий электропередач) на общую сумму около 100 млрд тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.