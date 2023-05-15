В Казахстане планируют развивать инфраструктуру в нацпарках для привлечения туристов

Министерство культуры и спорта разработало Консультативный документ регуляторной политики по внесению изменений в законодательные акты в части подведения инженерной и дорожной инфраструктуры к объектам туризма, находящимся в государственных национальных природных парках, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что местные исполнительные органы не могут обеспечить строительство, реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сетей к туристским объектам вне населенных пунктов и на территориях национальных парков, а также объектам историко-культурного наследия, так как у них отсутствует законодательная компетенция по развитию инфраструктуры туризма в туристских дестинациях.

В результате на этих объектах слабое развитие малого среднего бизнеса, туристкой инфраструктуры, постоянные жалобы со стороны туристов.

Также отмечаются экологические проблемы из-за отсутствия канализационно-очистных сооружении и системы переработки ТБО.

Для решения данных проблем предлагается внести изменения в следующие законодательные акты республики по вопросам подведения инфраструктуры туризма в ГНПП:

Бюджетный кодекс РК;

закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";

закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан";

закон "Об особо охраняемых природных территориях";

закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан".

Как ожидается, благодаря внесенным поправкам будет:

обеспечение рабочими местами и повышение доходов, повышения уровня жизни местного населения;

улучшатся условия для предпринимательства за счет увеличения количества посетителей нацпарков, улучшение инфраструктуры;

произойдет четкое закрепление компетенций уполномоченных госорганов;

развитие предпринимательства будет способствовать экономическому росту, ускорению модернизации и сможет играть важную роль в стимулировании устойчивого развития;

увеличится количество посетителей ГНПП, что приведет к посту поступлений в госбюджет от туризма.

Согласно отчетам Национального банка РК, иностранный турист в Казахстане в среднем тратит 1500 долларов или 705 тыс. тенге за поездку.

По данным Минкультуры и спорта, на сегодняшний день минимальная потребность в нацпарках составляет 44 инфраструктурных проекта (строительство и реконструкция автодорог; водопроводных сетей и канализации; подведение линий электропередач) на общую сумму около 100 млрд тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.