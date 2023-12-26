ЛЭП и канализацию планируют построить в ущелье Бутаковка для туристких объектов

МЭПР разработал изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам подведения инженерной и дорожной инфраструктуры к объектам туризма, находящихся на территориях государственных национальных природных парков, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Минэкологии, в действующем законодательстве отсутствуют меры по созданию инженерной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство водопроводов, очистных сооружений, тепловых и электрических сетей на территории особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и туристских объектов, расположенных за пределами населенных пунктов за счет средств государственного бюджета.

Вместе с тем, в рамках утвержденных дорожных карт по развитию туристской отрасли в регионах предусмотрены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры и закреплены за местными исполнительными органами.

"Необходимо внесение поправок в действующее законодательство, позволяющее МИО выделение средств из местного бюджета для проектирования и строительство, реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сетей к туристским объектам, а также объектам историко-культурного наследия", - говорится в обосновании.

Также указывается, что Бюджетный кодекс предусматривает строительство инженерной инфраструктуры на ООПТ за счет областного бюджета. В связи с чем данную норму предлагается внести в закон, так как он регулирует отношения, возникающие между государственными органами, физическими и юридическими лицами в процессе осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в.

Кроме того, планируется внести норму по сокращению сроков строительства объектов гражданской защиты на участках особо охраняемых природных территории республиканского значения.

Как ожидается, принятие поправок законодательство позволит построить:

ЛЭП в ущелье Бутаковка Иле-Алатауского ГНПП, к туристкому объекту (визит-центр).

Канализацию к туристкому объекту (визит-центру) в ущелье Бутаковка Иле-Алатауского ГНПП.

Дорогу на плато Ассы (проезд через территорию Иле-Алатауского ГНПП) 16 км.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.

Также разработан законопроект, который позволит оперативно реагировать на опасные природные явления путем проведения мероприятий, предусматривающих строительство сооружений и мероприятий инженерной защиты от опасных геологических процессов на участках особо охраняемых природных территорий.

Наряду с этим, законопроектом вносятся поправки в части упрощения проектирования, строительства и обслуживания инженерной и дорожной инфраструктуры к объектам туризма, находящимся в государственных национальных природных парках и возможности выделения финансовых средств на эти цели из местного бюджета.



