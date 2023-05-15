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Законодательство РК

У МЦРИАП новые функции по защите персональных данных и регулированию деятельности майнеров

У МЦРИАП ряд новых функций Фото: pexels
Правительство постановлением от 2 мая 2023 года внесло изменения в "Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным дополнениям, к функциям МЦРИАП добавились:

  • разработка и утверждение правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;
  • разработка и утверждение размера и правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам;
  • утверждение правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра;
  • утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;
  • определение международного технологического парка "Астана Хаб";
  • определение единого контакт-центра;
  • определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом; (с 1 июля 2023 года)
  • разработка и утверждение правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных;
  • разработка и утверждение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
  • разработка и утверждение правил защиты персональных данных;

Помимо этого добавился ряд функций в области регулирования деятельности майнеров:

  • обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;
  • выдача лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
  • утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;
  • утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
  • проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;
  • утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;
  • осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;
  • ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
  • ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
  • утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
  • утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
  • выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;

Постановление Правительства введено в действие 2 мая 2023 года.

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