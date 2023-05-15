У МЦРИАП новые функции по защите персональных данных и регулированию деятельности майнеров
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Правительство постановлением от 2 мая 2023 года внесло изменения в "Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", сообщает Zakon.kz.
Согласно внесенным дополнениям, к функциям МЦРИАП добавились:
- разработка и утверждение правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;
- разработка и утверждение размера и правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам;
- утверждение правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра;
- утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;
- определение международного технологического парка "Астана Хаб";
- определение единого контакт-центра;
- определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом; (с 1 июля 2023 года)
- разработка и утверждение правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных;
- разработка и утверждение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- разработка и утверждение правил защиты персональных данных;
Помимо этого добавился ряд функций в области регулирования деятельности майнеров:
- обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;
- осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;
- выдача лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;
- утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
- проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;
- утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;
- осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;
- ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
- ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
- выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов;
Постановление Правительства введено в действие 2 мая 2023 года.
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