У МЦРИАП новые функции по защите персональных данных и регулированию деятельности майнеров

Фото: pexels

Правительство постановлением от 2 мая 2023 года внесло изменения в "Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным дополнениям, к функциям МЦРИАП добавились: разработка и утверждение правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах;

разработка и утверждение размера и правил компенсации повышения тарифов абонентской платы за оказание услуг телекоммуникаций социально защищаемым гражданам;

утверждение правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра;

утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах двойного назначения;

определение международного технологического парка "Астана Хаб";

определение единого контакт-центра;

определение размера оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния по согласованию с Министерством юстиции РК и антимонопольным органом; (с 1 июля 2023 года)

разработка и утверждение правил хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных;

разработка и утверждение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

разработка и утверждение правил защиты персональных данных; Помимо этого добавился ряд функций в области регулирования деятельности майнеров: обеспечение реализации государственной политики в сфере цифровых активов;

осуществление межотраслевой координации в сфере цифровых активов;

выдача лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

утверждение правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

утверждение правил аккредитации цифровых майнинговых пулов;

утверждение правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;

проведение аккредитации цифровых майнинговых пулов;

утверждение перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;

осуществление государственного контроля в сфере цифровых активов;

ведение государственного реестра лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

ведение реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждение правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждение правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов; Постановление Правительства введено в действие 2 мая 2023 года. Читайте также В Казахстане начали действовать обновленные правила работы железнодорожных вокзалов В Казахстане установят комиссионный сбор в сфере выездного туризма Пленарное заседание Мажилиса – 15 мая 2023 года

Следите за новостями zakon.kz в: