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Право

МЦРИАП добавили новые функции

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 27 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, министерству добавили новые функции: 

  • участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
  • координация работы контакт-центров административных органов по информированию физических и юридических лиц и реализации типовых требований по организации их работы. 

Постановление вводится в действие со 2 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что расширили функции Министерству здравоохранения.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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