МЦРИАП добавили новые функции

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства от 27 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, министерству добавили новые функции: участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;

координация работы контакт-центров административных органов по информированию физических и юридических лиц и реализации типовых требований по организации их работы. Постановление вводится в действие со 2 июля 2025 года. Ранее мы рассказали, что расширили функции Министерству здравоохранения.

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