МЦРИАП добавили новые функции
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 27 июня 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, министерству добавили новые функции:
- участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
- координация работы контакт-центров административных органов по информированию физических и юридических лиц и реализации типовых требований по организации их работы.
Постановление вводится в действие со 2 июля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что расширили функции Министерству здравоохранения.
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