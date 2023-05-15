Казахстан вошел в топ-10 спортивно- коррумпированных стран
Хуже, чем в Казахстане, обстояла ситуация в Бразилии (152 подозрительных матча), России (92 матча) и Чехии (56 матчей), лучше — в Китае (41 матч), Греции (40 матчей) и Аргентине (39 матчей).
Фото: ranking.kz
В разрезе макрорегионов наибольшее количество подозрительных матчей было зафиксировано в Европе: 630. Следом идут Азия и Южная Америка: 240 и 225 матчей, соответственно. На Африку пришлось 93 подозрительных матча, на Северную Америку – 23. При этом серьезный рост количества таких спорных матчей был отмечен в Африке и Южной Америке: на 82% и на 72% за год, соответственно.
В 2022 году были весьма подозрительны 1212 спортивных матча – сразу на 307 матчей больше по сравнению с 2021 году (+34%). Показатель превысил значение в тысячу спортивных соревнований впервые с момента запуска универсальной системы обнаружения случаев мошенничества в 2015 году, говорится в исследовании.
На мужские соревнования пришлось 1188 подозрительных матчей, на женские – 24 матча. Всплеск количества подозрительных матчей в спорте произошел из-за экономических потрясений, от которых в 2022 году пострадала большая часть мира.
Фото: ranking.kz
В результате за пределами высших эшелонов многие соревнования, команды и спортсмены столкнулись с растущим финансовым давлением, которое, несомненно, негативно повлияло на эту тенденцию, пишет Ranking.kz.
Больше всего коррупции отмечено в футболе, баскетболе и теннисе. Далее идет настольный теннис, киберспорт и другие виды спорта.
3 марта стало известно, что в Казахстане расширяется список коррупционных преступлений.