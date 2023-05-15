Как действуют мошенники на сайтах знакомств
Фото: pixabay
Системный психолог Анна Белоусова рассказала, как распознать злоумышленника. По ее словам, чаще всего на интернет-площадках для знакомств они используют поддельные профили и фотографии, сообщает Zakon.kz.
Специалист уточняет, что каждый человек вступает в отношения для того, чтобы закрыть какие-то свои потребности – то, что не дали нам родители в детстве: заботу, признание, восхищение, любовь.
"Все это мы пытаемся найти в нашем партнере. Мошенники могут вычислять потребности человека через общение и разговоры. Как правило, они хорошие психологи".Анна Белоусова
Как отмечено в публикации "Подмосковье сегодня", злоумышленники выясняют, на что можно надавить и как манипулировать человеком.
Чтобы не попадаться на обманщиков, необходимо выйти из детской позиции.
"Надо сначала самому себе дать то, чего не хватало, научиться быть родителем самому себе".Анна Белоусова
Любовь – это прекрасно. Но не позволяйте играть на своих чувствах, заключила эксперт.
В конце 2022 года сообщалось, что алматинку обокрал ухажер с сайта знакомств.
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