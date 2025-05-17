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Эксперт рассказал о тонкостях знакомства в интернете

знакомство в интернете, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 21:20 Фото: pixabay
Психолог Роман Цветков рассказал, что при знакомстве в сети не стоит использовать голосовые сообщения, так как они могут оттолкнуть собеседника, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет NEWS.ru, не стоит забывать о вежливости и тактичности при общении с малознакомыми людьми.


"Не забывайте, что собеседнику может быть неудобно прослушивать голосовое сообщение. На первом этапе знакомства подобный стиль общения выглядит слишком агрессивным и настойчивым, поэтому может оттолкнуть собеседника", – объяснил Цветок.

При желании отправить голосовое сообщение психолог посоветовал предварительно получить одобрение от собеседника.

Ранее мы писали о том, когда любовь превращается в диагноз.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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