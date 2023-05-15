Большое служебное расследование, 11 уголовных дел: что произошло в КНБ после январских событий

Зампредседателя КНБ Марат Колкобаев на пленарном заседании Мажилиса 15 мая рассказал, какую работу провели в комитете после январских событий, сообщает Zakon.kz.

По словам Марата Колкобаева, ряд сотрудников привлечен к уголовной ответственности.

"На сегодня в КНБ к уголовной ответственности привлекается 11 сотрудников. Но следствие по некоторым делам уже закончено. Привлечены к уголовной ответственности. Это что касается уголовного преследования. Наряду с этим КНБ сразу же по январским событиям было проведено большое комплексное служебное расследование. Внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе и наделение ответственности для должностных лиц". Марат Колкобаев

На заседании депутаты рассматривают законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК. И этот документ, по мнению Марата Колкобаева, тоже нацелен на то, чтобы воспитывать патриотизм и определенный алгоритм действий каждого должностного лица.

"У нас служба большая на сегодня. И военнослужащие, и служащие есть, и сотрудники спецгосорганов. У каждого есть определенный алгоритм действий, который он должен выполнять и который должен соответствовать закону". Марат Колкобаев

Ранее Генпрокуратура сообщала, что январские беспорядки и последующая попытка государственного переворота в Казахстане были тщательно спланированы. Политолог, член Национального курултая Казбек Майгельдинов считает вполне вероятным, что они могли произойти с ведома бывшего руководства КНБ.

24 апреля суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову. Он признан виновным по ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 179, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

