Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кариму Масимову вынесли приговор

Кариму Масимову вынесли приговор Фото: gov.kz
24 апреля суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии.

Дело судом рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Карим Масимов и Ануар Садыкулов обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Даулет Ергожин в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Марат Осипов в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).


Кариму Масимову вынесли приговор

Фото: gov.kz

По решению суда Карима Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ануар Садыкулов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Даулет Ергожин признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Марат Осипов признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий – генералов и государственных наград.


"В доход государства взыскано свыше 10 млрд. тенге и 24 млн. долларов США", – говорится в сообщении суда. 

Приговор не вступил в законную силу.

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Читайте также

Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца в Алматы

В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты по погребение

Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 Масимов Карим Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Ответил Стивену Кингу
Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? – Илон Маск ответил Стивену Кингу
знаки зодиака, астрлог
Астрологи дали советы для всех знаков зодиака на 24 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления