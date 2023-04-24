Кариму Масимову вынесли приговор

24 апреля суд вынес приговор экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии.

Дело судом рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Карим Масимов и Ануар Садыкулов обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).



Даулет Ергожин в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Марат Осипов в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).





Фото: gov.kz

По решению суда Карима Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



Ануар Садыкулов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Даулет Ергожин признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Марат Осипов признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий – генералов и государственных наград.





"В доход государства взыскано свыше 10 млрд. тенге и 24 млн. долларов США", – говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.