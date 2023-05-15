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Видео шокировало соцсети: неизвестные вывозят круглые шары из урочища в Мангистау

Видео шокировало соцсети: неизвестные вывозят круглые шары из урочища Торыш Фото: wikimedia/Александр Бабкин
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как разрушают одну из главных туристических локации. Мужчина загружал круглые шары к себе в грузовик, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологи прокомментировали данное видео.

"Правоохранительные органы принимают соответствующие меры в отношении владельцев автомобиля на видео", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе акимата Мангистауского района просят уважительно относиться к своей земле.


"Данные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК", – сказали в акимате. 

Торыш — урочище на полуострове Мангышлак на западе Казахстана. Урочище находится примерно в 150 км на север от города Актау на западной оконечности хребта Западный Каратау, что в 17,5 км на восток от села Таучик (Таушек).

Урочище известно также как "Долина шаров" благодаря находящимся на поверхности отложениям конкреций шаровидной формы диаметром от 10–15 см до 4 метров, представляющим интерес для туризма. Эти конкреции, возрастом 40 до 60 млн. лет, образовались на дне древнего океана.

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Анастасия Стативкина
Мангистау Мангистауская область
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