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Законодательство РК

В Казахстане планируют ввести правила поведения пограничников

Стандарт поведения военнослужащего погранслужбы хотят ввести в Казахстане Фото: gov.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым совершенствуется законодательство в области обеспечения национальной безопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан". Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан.

Целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности.

В заключении профильного комитета сказано, что законопроектом вносятся поправки в 2 кодекса и 11 законов.

Так, предусматривается отнесение организаций оборонно-промышленного комплекса к стратегическим объектам и внедрение норм, способствующих недопущению коррупционных рисков при приобретении товаров и услуг для нужд обороны и безопасности.

Кроме того, предоставляется возможность перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства, обустройства и функционирования объектов Государственной границы и нужд обороны.

В соответствии с законопроектом, на органы национальной безопасности возлагаются обязанности по осуществлению работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности.

Предлагается внедрить стандарт поведения военнослужащего пограничной службы Комитета национальной безопасности при проведении пограничного контроля.

"Есть слова известного драматурга Станиславского: "Театр начинается с вешалки". Точно также знакомство с нашим государством начинается с поста на границе, с пограничника, его внешнего вида и поведения. На сегодня стандарт поведения военнослужащих пограничной службы не регламентирован, поэтому мы вносим такую норму", – мотивировала депутат  Айгуль Куспан.

По ее словам, в данном стандарте будут предусмотрены детальный порядок поведения пограничника при проведении пограничного контроля. Например, взаимодействие с гражданами, туристами, его внешний вид, состояние его рабочего места и так далее.

Законопроект предлагает также наделить органы уголовного преследования правом привлечения аудиторов для проверки деятельности государственных органов до начала досудебного расследования.

Наряду с этим, предусматриваются нормы, направленные на совершенствование порядка прохождения службы в специальных государственных органах и устранение пробелов в действующем законодательстве.

В свою очередь депутат Константин Авершин добавил, что законопроектом также предусматриваются следующие нормы:

  • уточнение права на собственное изображение гражданина;
  • установление порядка применения беспилотных летательных аппаратов и осуществление кинологической деятельности при проведении охранных мероприятий специальными государственными органами;
  • уточнение компетенции органов национальной безопасности по проведению ими специальной проверки лиц, претендующих на занятие государственной должности, в том числе на должности судьи;
  • отнесение сведений, раскрывающие тактику, форму и (или) методы проведения антитеррористических операций к госсекретам;
  • наделение антитерростического центра функцией по осуществлению координации работы, направленной на противодействие религиозному экстремизму, а также местных исполнительных органов функцией по профилактике религиозного экстремизма.

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