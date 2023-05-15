Камни из "Долины шаров" вернут на место: полицейские нашли водителя грузовика
Фото: скриншот видео
В Мангистау полицейские нашли водителя грузовика, который вывозил камни из "Долины шаров", сообщает Zakon.kz.
Полицейские установили личность водителя.
"С нарушителями проведена профилактическая беседа. Камни будут возвращены на место", – говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как неизвестные забирают камни из "Долины Шаров".
Долина в урочище Торыш усыпана каменными глыбами правильной округлой формы. Эти шары ученые называют "конкрециями". Они были сформированы в результате электрических разрядов, которые появлялись в земной коре в зонах активных тектонических разломов.
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