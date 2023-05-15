В Алматы задержан полицейский за распространение наркотиков

В Алматы 14 мая сотрудниками ДКНБ совместно с УСБ ДП Алматинской области задержан полицейский за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматинской области, в Алматы задержан сотрудник полиции УП Илийского района.





"По данному факту в СУ ДКНБ города Алматы зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения наркотических средств", – говорится в сообщении.

По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта.

В социальных сетях появилась информация, что в Алматы был задержан майор полиции, торговавший синтетическими наркотиками. Ранее он реализовал 10 кг Альфа-PVP.