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В Алматы задержан полицейский за распространение наркотиков

В Алматы задержан полицейский за распространение наркотиков Фото: polisia.kz
В Алматы 14 мая сотрудниками ДКНБ совместно с УСБ ДП Алматинской области задержан полицейский за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматинской области, в Алматы задержан сотрудник полиции УП Илийского района.


"По данному факту в СУ ДКНБ города Алматы зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения наркотических средств", – говорится в сообщении. 

По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта.

В социальных сетях появилась информация, что в Алматы был задержан майор полиции, торговавший синтетическими наркотиками. Ранее он реализовал 10 кг Альфа-PVP.

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Анастасия Стативкина
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