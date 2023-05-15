В Алматы задержан полицейский за распространение наркотиков
Фото: polisia.kz
В Алматы 14 мая сотрудниками ДКНБ совместно с УСБ ДП Алматинской области задержан полицейский за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП Алматинской области, в Алматы задержан сотрудник полиции УП Илийского района.
"По данному факту в СУ ДКНБ города Алматы зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения наркотических средств", – говорится в сообщении.
По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта.
В социальных сетях появилась информация, что в Алматы был задержан майор полиции, торговавший синтетическими наркотиками. Ранее он реализовал 10 кг Альфа-PVP.
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