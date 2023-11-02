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Вторичный оборот наркотиков: опера УБОП задержали в Алматинской области

Вторичный оборот наркотиков: опера УБОП задержали в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация, что КНБ задержал сотрудника УБОП ДП Алматинской области якобы за вторичное распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматинской области прокоментировали данную информацию.  

"2 ноября сотрудниками ДКНБ по Алматинской области совместно с УСБ ДП Алматинской области по подозрению во вторичном обороте наркотических средств задержан старший оперуполномоченный УБОП", – говорится в сообщении. 

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК. 

Весной 2023 года в Алматы задержали майора полиции, торговавшего синтетическими наркотиками. Он реализовал 10 кг Альфа-PVP.

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Анастасия Стативкина
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