Вторичный оборот наркотиков: опера УБОП задержали в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация, что КНБ задержал сотрудника УБОП ДП Алматинской области якобы за вторичное распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.
В ДП Алматинской области прокоментировали данную информацию.
"2 ноября сотрудниками ДКНБ по Алматинской области совместно с УСБ ДП Алматинской области по подозрению во вторичном обороте наркотических средств задержан старший оперуполномоченный УБОП", – говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.
Весной 2023 года в Алматы задержали майора полиции, торговавшего синтетическими наркотиками. Он реализовал 10 кг Альфа-PVP.
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