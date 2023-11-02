Вторичный оборот наркотиков: опера УБОП задержали в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилась информация, что КНБ задержал сотрудника УБОП ДП Алматинской области якобы за вторичное распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

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