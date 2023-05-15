В Казахстане начали действовать обновленные правила работы железнодорожных вокзалов
Так, в правилах говорится, что на внеклассных и железнодорожных вокзалах 1-го класса могут предоставляться дополнительные виды услуг, связанные с обслуживанием пассажиров и населения, в зависимости от технической и технологической возможности вокзалов: камеры хранения ручной клади, комнаты длительного отдыха транзитных пассажиров, пункты питания, парикмахерские, магазины, торговые киоски, почтовое отделение, обменный пункт, аптеки, банкоматы, платежные терминалы, интернет (WI-FI).
При этом все пункты сервиса должны работать круглосуточно и быть легкодоступными для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Для доступа лиц с инвалидностью к услугам в сфере железнодорожного транспорта на железнодорожных вокзалах предусматриваются:
- выделение местными исполнительными органами мест, с установкой специальных дорожных знаков, для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью;
- приспособление зданий, подъезда к зданиям (входа в здание, лестниц), путей движения внутри здания для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;
- оборудование информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для лиц с инвалидностью по слуху и зрению, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- наличие дежурной кресло-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, и других маломобильных групп населения;
- оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, передвигающихся на кресло-колясках;
- установление специализированных таксофонов для лиц, передвигающихся на кресло-колясках.
Также говорится, что в зависимости от класса железнодорожного вокзала на платной основе предоставляются дополнительные услуги:
- объявления по громкоговорящей связи по просьбе пассажиров, встречающих или провожающих;
- рекламы на железнодорожном вокзале о деятельности перевозчиков, иных физических и юридических лиц;
- справочной информации на бумажном носителе;
- комнаты отдыха для пассажиров, в том числе комната матери и ребенка;
- общественные туалеты при наличии альтернативы бесплатного туалета;
- камеры хранения;
- услуги носильщиков.
Бесплатно оказываются услуги, связанные с перевозочным процессом и обслуживанием пассажиров сотрудниками вокзалов:
- организация безопасной посадки/высадки на перроне пассажиров в вагоны поездов;
- составление актов об опоздании пассажирских и пригородных поездов;
- сопровождение лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения на или из пассажирских (пригородных) поездов.
Как отмечается, на железнодорожных вокзалах могут оказываться дополнительные виды услуг, связанные с обслуживанием пассажиров и населения, в зависимости от технологической и технической возможности вокзалов.