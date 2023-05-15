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Александр Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая

Александр Лукашенко на параде победы в Москве Фото: пресс-служба Кремля
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не видели на публике с 9 мая, не появился на мероприятии в Минске 14 мая, что вызвало предположения о том, что президент серьезно болен, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко зачитал послание от Лукашенко во время ежегодной церемонии, на которой молодые люди присягают на верность флагу страны, сообщает The Guardian.

Государственное новостное агентство БелТА не объяснило причину отсутствия Лукашенко. В последний раз его видели в Москве на памятных мероприятиях в честь Дня Победы.

Лукашенко также не выступил на мероприятии в Минске, посвященном годовщине Дня Победы, впервые за все время своего президентства. Офис Лукашенко отказался от комментариев.

В свою очередь, член парламента Беларуси Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко "просто заболел, и ему, возможно, нужен отдых".

Ранее пресс-служба Кремля распространила фотографии с мероприятий в Москве. На одной из фотографий пользователи Сети заметили перебинтованную руку Александра Лукашенко и высказали предположения, что президент заболел.

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