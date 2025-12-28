#Казахстан в сравнении
Мир

Падение Александра Лукашенко на льду попало на видео

Александр Лукашенко, видео, хоккей, падение , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 20:38 Фото: president.gov.by
Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время любительского хоккейного матча, который прошел накануне в Минске, сообщает Zakon.kz.

Встреча команды главы государства и сборной Брестской области завершилась вничью – 5:5.

Инцидент попал на видео: игрок команды Лукашенко под номером 68 – бывший хоккеист национальной сборной Ярослав Чуприс – во время движения спиной задел президента, после чего тот упал на лед. Чуприс сразу помог Лукашенко подняться, и матч продолжился.

Игра состоялась на "Олимпик-Арене" в Минске. В составе команды Брестской области шайбы забросили Виктор Вусик, Александр Бурмистронок, Сергей Плосков, Александр Короткевич и Николай Мирончик. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Вадим Бойко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко запретил экс-президенту Кыргызстана покидать Беларусь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
