Падение Александра Лукашенко на льду попало на видео
Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время любительского хоккейного матча, который прошел накануне в Минске, сообщает Zakon.kz.
Встреча команды главы государства и сборной Брестской области завершилась вничью – 5:5.
Инцидент попал на видео: игрок команды Лукашенко под номером 68 – бывший хоккеист национальной сборной Ярослав Чуприс – во время движения спиной задел президента, после чего тот упал на лед. Чуприс сразу помог Лукашенко подняться, и матч продолжился.
Игра состоялась на "Олимпик-Арене" в Минске. В составе команды Брестской области шайбы забросили Виктор Вусик, Александр Бурмистронок, Сергей Плосков, Александр Короткевич и Николай Мирончик. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Вадим Бойко.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко запретил экс-президенту Кыргызстана покидать Беларусь.
