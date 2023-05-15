В Казахстане сократили срок назначения пособия по инвалидности до одного рабочего дня
Как пояснили в Минтруда, ранее эта услуга оказывалась при участии сотрудников НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и срок ее оказания составлял 8 рабочих дней. В феврале текущего года рассмотрение заявления на назначение данного пособия было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение 4 рабочих дней.
"Следующим этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение соцпособия по инвалидности проводится посредством информационных систем МТСЗН, что позволило сократить срок оказания услуги еще до 1 рабочего дня. Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя", - рассказали в министерстве.
Получить услугу в проактивном формате просто, достаточно ответить на SMS-сообщение от 1414, давая согласие на проактивное оформление пособия и подтверждая банковский счет. Все необходимые сведения для оказания услуги поступают из информационных систем государственных органов.
В Минтруда напомнили, что в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа", что также позволило сократить срок оказания услуги до 1 рабочего дня.
До конца текущего года данный подход планируется реализовать еще по 2 другим государственным услугам, заверили в ведомстве.