В Казахстане сократили срок назначения пособия по инвалидности до одного рабочего дня

Министерство труда и социальной защиты населения РК полностью исключило человеческий фактор при проактивном оказании государственной услуги "Назначение государственного социального пособия по инвалидности", что позволило сократить срок ее оказания до одного рабочего дня, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Минтруда, ранее эта услуга оказывалась при участии сотрудников НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и срок ее оказания составлял 8 рабочих дней. В феврале текущего года рассмотрение заявления на назначение данного пособия было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение 4 рабочих дней.

"Следующим этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение соцпособия по инвалидности проводится посредством информационных систем МТСЗН, что позволило сократить срок оказания услуги еще до 1 рабочего дня. Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя", - рассказали в министерстве.

Получить услугу в проактивном формате просто, достаточно ответить на SMS-сообщение от 1414, давая согласие на проактивное оформление пособия и подтверждая банковский счет. Все необходимые сведения для оказания услуги поступают из информационных систем государственных органов.

В Минтруда напомнили, что в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа", что также позволило сократить срок оказания услуги до 1 рабочего дня.

До конца текущего года данный подход планируется реализовать еще по 2 другим государственным услугам, заверили в ведомстве.