Общество

О пособиях по инвалидности и по потере кормильца рассказали в Министерстве труда

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 08:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
27 января в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о размерах государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, с 1 января 2026 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 10% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 10% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, в текущем году размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • I группы – 111 872 тенге;
  • II группы – 89 498 тенге;
  • III группы – 61 021 тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

"По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 72 409 тенге, по потере кормильца – 73 306 тенге", – говорится в сообщении министерства.

26 января 2026 года пресс-служба Национального банка Казахстана опубликовала важное заявление касательно замены старых банкнот на новые.

Фото Алия Абди
Алия Абди
