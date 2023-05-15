Только 17% домашних агрессоров получают наказание за свои действия
По информации начальника
управления Комитета административной полиции МВД Руслана Каржаспекова, с начала
2023 года в полицию поступило более 35 тыс. обращений по фактам бытового
насилия.
"По каждому сигналу принимаются меры реагирования. К административной ответственности привлечены 5 958 правонарушителей, 301 агрессор привлечен к уголовной ответственности. Однако в большинстве случае потерпевшие отказываются от разбирательства после прибытия сотрудников полиции. Только 17% агрессоров фактически понесли наказание".Руслан Каржаспеков
Начальник управления КАП МВД напомнил, что, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь домашнего агрессора к ответственности. Он также подчеркнул, что с 1 июля в Казахстане начнут действовать законодательные поправки, усиливающие ответственность за семейно-бытовое насилие.
В частности, полиция переходит с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. То есть возбуждать дела об административных правонарушениях полицейские будут по факту совершения бытового насилия без заявления потерпевших.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за бытовое насилие, подписаны президентом 20 апреля 2023 года.
Ранее специалисты органов внутренних дел представили типичный "портрет" домашнего агрессора.