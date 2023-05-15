Только 17% домашних агрессоров получают наказание за свои действия

Подавляющее большинство правонарушителей, совершающих бытовое насилие, уходит от ответственности, об этом на брифинге сообщили представители МВД, передает Zakon.kz.

По информации начальника управления Комитета административной полиции МВД Руслана Каржаспекова, с начала 2023 года в полицию поступило более 35 тыс. обращений по фактам бытового насилия.



"По каждому сигналу принимаются меры реагирования. К административной ответственности привлечены 5 958 правонарушителей, 301 агрессор привлечен к уголовной ответственности. Однако в большинстве случае потерпевшие отказываются от разбирательства после прибытия сотрудников полиции. Только 17% агрессоров фактически понесли наказание". Руслан Каржаспеков

Начальник управления КАП МВД напомнил, что, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь домашнего агрессора к ответственности. Он также подчеркнул, что с 1 июля в Казахстане начнут действовать законодательные поправки, усиливающие ответственность за семейно-бытовое насилие.

В частности, полиция переходит с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. То есть возбуждать дела об административных правонарушениях полицейские будут по факту совершения бытового насилия без заявления потерпевших.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за бытовое насилие, подписаны президентом 20 апреля 2023 года.

Ранее специалисты органов внутренних дел представили типичный "портрет" домашнего агрессора.