В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за 9 млн тенге

Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов, сообщает Zakon.kz.

Стоимость создания одной минуты такого видео составляет от 300 до 20 тысяч долларов США (135 тыс. тенге до 9 млн тенге)



Дипфейки могут создавать с разными целями ― для использования в скам-схемах, политических манипуляций, мести и кибербуллинга.

При этом сегодня для создания по-настоящему убедительных подделок требуется технический опыт и современное программное обеспечение. Спрос на соответствующие сервисы и инструменты в даркнете значительно превышает предложение. Цены на создание или покупку дипфейков могут варьироваться в зависимости от сложности проекта и качества конечного продукта.

В значительном количестве проанализированных объявлений предлагают услуги по созданию дипфейков для криптофрода. Речь идет о так называемых криптостримах или фальшивых розыгрышах криптовалют. Это популярная скам-схема, в рамках которой злоумышленники побуждают зрителей переводить им криптовалюту. Мошенники используют для этого фейковые видео со знаменитостями или соединяют старые записи, чтобы запустить прямые трансляции на платформах социальных сетей. Обычно они обещают удвоить отправленный им платеж. Если человек поверит злоумышленнику, то рискует потерять крупную сумму денег.

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Продавцы в даркнете также предлагают услуги по созданию порнографических видео, а некоторые разрабатывают инструкции для генерации подобных роликов. К сожалению, такие дипфейки могут использоваться в том числе для преследования и шантажа.

"Сами по себе дипфейк-технологии не являются ни плохими, ни хорошими. Важно то, как и с какой целью их используют люди. Мы видим, что злоумышленники все чаще применяют их для проведения различных афер, включая финансовое мошенничество. Поскольку технология продолжает развиваться и становится все более доступной, крайне важно, чтобы компании и частные пользователи предпринимали определенные шаги для защиты от цифровых атак, связанных с дипфейками. На сегодняшний день основное правило защиты ― критически относиться к любой информации в сети и повышать цифровую грамотность", ― исследователь данных Владислав Тушканов.

Ранее стало известно, что Казахстан занял седьмое место в мире по количеству кибератак.