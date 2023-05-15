"Кто не успел, тот опоздал": депутат о распределении мест в кружки и автокредитовании

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на заседании палаты подвергла жесткой критике метод распределения "на скорости". Речь идет в том числе и об автокредитовании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова привела примеры неудачной цифровизации. Например, ситуация по обеспечению доступа детей к услугам дополнительного образования. Эту возможность, отметила она, должно было обеспечить их подушевое финансирование.

"До сих пор не найден адекватный механизм реализации этой возможности. Еще не отгремели скандалы с "Арт спортом", а новые цифровые инструменты уже удивляют. Так, распределение мест среди родителей происходит "на скорость". Места в очереди на портале Алматы закончились за 40 с небольшим минут. На самом деле, такой якобы "справедливый" и современный подход используется правительством очень часто и в разных областях. Особенно когда чего-то не хватает на всех", - отметила она.

Первыми жертвами "цифровизации" стали, по словам депутата, наши фермеры.



"На основании быстроты подачи документов распределялись субсидии. Счет шел на минуты, деньги заканчивались молниеносно. Рекорды сельского хозяйства побило льготные кредитование Министерства индустрии. В данном случае борьба за машины завершилась за 18 секунд. Как говорится, кто не успел, тот опоздал", - заявила она.

Екатерина Смышляева заявила, что попытки цифровизации, наложенные на дефектные бизнес-процессы, не решают проблему нехватки мест, машин или денег. А вместо прозрачности и доступности провоцируют недоверие, несправедливость и разочарование.