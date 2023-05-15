В Казахстане блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги

Мажилисмен Айдос Сарым в кулуарах пленарного заседания рассказал о новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Он рассказал, что депутаты обсуждают введение в закон понятия "инфлюенсер". Речь идет о людях, продающих товары, пользуясь своей известностью, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что законопроект будет прежде всего касаться онлайн-рекламы, так как сегодня в Интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей. А правоотношения в этой сфере, по словам депутата, находятся в тени, либо в серой зоне.

"Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги в конвертах и так далее. Используют интернет, чтобы создавать финансовые пирамиды, заниматься незаконной благотворительностью и т.д. Мы бы хотели, во-первых, рамочно это все обозначить. В законодательство вносится огромное количество новых терминов, связанных с этим. И вторая часть касается деятельности онлайн-платформ. Сюда мы вносим понятие "инфлюенсер". Это люди, которые имеют достаточно большую социальную поддержку, базу, которые через это зарабатывают деньги, продают товары, пользуясь своей известностью". Айдос Сарым

Депутат подчеркнул, что они (инфлюенсеры - прим. ред) должны прежде всего платить налоги и помечать свой контент. Люди должны понимать: это реклама, за которую блогер получил деньги.

"Пользователи соцсетей, когда заходят в Instagram, Facebook должны различать, что является рекламой, а что нет. Должны быть соответствующие пометки. (..) Мы никого не собираемся "убивать". Многие страхи и опасения связаны с тем, что есть презумпция недоверия власти. Власть не желает непременно задушить, зарегулировать. Есть налоговые отношения, есть вопрос справедливости, честности. Мы должны защищать своих людей. Многие граждане лишились своих денег из-за пирамид и прочих вещей. У блогера должен быть счет, налоговый инспектор должен видеть, что туда поступают деньги. И с этого должны платиться деньги (налоги. - прим.ред.) с оборота и так далее". Айдос Сарым

Также в законопроект ввели понятия "недостоверная информация", "неправомерная информация". Штраф за это хотят установить в районе 2 МРП. Также хотят законодательно ввести понятия "нативная реклама", "таргетированная реклама". Кроме того депутаты хотят, чтобы на онлайн-платформах были системы автоматического перевода контента на казахский язык, и чтобы сами онлайн-платформы могли модерировать контент на казахском языке.

Законопроект инициирован депутатами Мажилиса.

Айдос Сарым вспомнил, как терпел нападки при продвижении поправок, связанных с кибербуллингом.

"Два года назад меня "булили" и "тролили". В том числе за то, что якобы мы задушим понятие социальных сетей. Ничего этого не произошло. Мне даже пришлось клясться богом, если вы помните. Тогда тоже было очень много разного рода инсинуаций, домыслов о том, что власть априори хочет все закрыть, зарегулировать, как видим, прошло время, те опасения, которые были о том, что все онлайн-платформы сбегут из Казахстана – не реализовались. Наоборот, платформы приходят в Казахстан, сотрудничают с правительством, гражданским сектором. Ту же работу хотим продолжить". Айдос Сарым

Ранее серьезный резонанс в обществе получило предложение депутата Мажилиса Анаса Баккожаева усилить ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. Мотивировал он свое предложение тем, что блогеры не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности.

Тогда он заявил, что блогеры не несут ответственности за свои слова и поступки и в этой связи призвал ужесточить наказание в сфере информации для блогеров, вайнеров и инфоцыган.