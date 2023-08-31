Казахстанские блогеры должны иметь ИП

Недавно принятый закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе впервые ввел понятие инфлюенсер (блогер) и определил, как он должен вести свою деятельность в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Инфлюенсер (блогер) – пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформе, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.

Законодательство предусматривает, что блогеры, имеющие годовой доход от частного предпринимательства в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (70 тысяч тенге в 2023 году), обязаны встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Также это относится к тем, кто использует труд наемных работников на постоянной основе.



При этом отсутствие регистрации для блогеров в качестве ИП влечет административную ответственность за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления (статья 463 КоАП).

В Минфине напомнили, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве ИП необходимо представить в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности.

Уведомление направляется электронным способом через портал Электронного лицензирования (e-license) и мобильные приложения банков второго уровня, при этом сервис регистрации ИП осуществляется посредством государственной информационной системы e-license (ГБД ЕЛ).

Вторым не менее важным моментом при регистрации в качестве ИП является выбор порядка налогообложения, который производится в добровольном порядке.

"В этой связи необходимо отметить, что действующим налоговым законодательством наряду с общеустановленным порядком налогообложения (при котором доход, подлежащий налогообложению, по ставке 10% исчисляется путем уменьшения доходов на сумму понесенных расходов) предусмотрены специальные налоговые режимы (СНР) для субъектов малого бизнеса, устанавливающие упрощенный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов", - сказали в Минфине.

При этом законодательно установлены ограничения для применения СНР по численности работников и размеру полученного дохода, а также по видам деятельности.

В частности, с 1 января 2023 года СНР для субъектов малого бизнеса не вправе применять налогоплательщики, осуществляющие, в том числе, консультационные или маркетинговые услуги.

Под маркетинговыми услугами понимаются услуги, связанные с исследованием, анализом, планированием и прогнозированием в сфере производства и обращения товаров, работ, услуг в целях определения мер по созданию лучших экономических условий производства и обращения товаров, работ, услуг, включая характеристику товаров, работ, услуг, выработку ценовой стратегии и стратегии рекламы.

Следует отметить, что лицо самостоятельно осуществляет выбор кода ОКЭД. При этом код ОКЭД должен соответствовать фактическому виду осуществляемой деятельности.

К примеру, ОКЭД "73.11.0 Деятельность рекламных агентств" предполагает оказание маркетинговых услуг, в связи с чем ИП, осуществляющий вышеуказанный виды деятельности, не вправе применять СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2023 года.

В министерстве также отметили, что основными задачами органов государственных доходов является обеспечение соблюдения налогового законодательства РК, а также государственный контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и платежей в бюджет, в связи с чем налоговым законодательством предусмотрены различные способы по выявлению лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работа по совершенствованию которых продолжается.

Кроме того, государством законодательно возложена обязанность на уполномоченные и иные органы по оказанию содействия в предоставлении сведений, необходимых для осуществления налогового администрирования.

Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе был принят в Казахстане в июле 2023 года. Он направлен на определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.