В Казахстан инвестируют 1,1 млрд долларов на инфраструктурные проекты

В Алматы проходит 2-дневная конференция крупнейших инвесторов из более 40 стран мира. Участники встречи обсуждают ключевые вызовы, стоящие перед странами Центральной Азии и приоритеты институтов развития, сообщает Zakon.kz.

Как отметили участники конференции, организованной Евразийским банком развития (ЕАБР), основная задача, которая стоит перед участниками встречи в том, чтобы обсудить вопросы: как облегчить привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, вопросы наращивания инвестиционного потенциала и прочее.



В частности, отвечая на вопрос Zakon.kz об инвестиционных рисках в странах ЦА, вице-председатель Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) Моминул Ислам заметил:

"ADFIAP – это одна из старейших инвестиционных финансовых институтов. И самое главное для нас здесь – это обмен передовым опытом в области устойчивой инфраструктуры, содействовать экономическому, экологическому и социальному развитию. Конечно, в регионе ЦА есть вопросы, связанные с социальным аспектом, поэтому очень важно, чтобы проекты, которыми мы занимаемся, были ориентированы на экологическую ситуацию и учитывали другие важные аспекты региона".

По словам участников конференции, в условиях динамичного развития экономики и региональной торговли стран Центральной Азии повышается инвестиционная привлекательность региона. К слову, за 20 лет объем входящих инвестиций увеличился в 17 раз, до 211 млрд долларов. Казахстан среди 190 стран имеет наилучшие позиции, занимая 25-е место в рейтинге Doing Business 2020, за 15 лет поднявшись с 75 позиции. Казахстан привлек наибольшей объем ПИИ (прямых инвестиций) в регионе – 75%. Всего за последние 30 лет экономика Казахстана получила более 370 млрд долларов иностранных инвестиций.

Однако, как отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, в этом году основные инвестиции будут выделены на проекты в Кыргызстане – это 2-3 млрд долларов. Сумма инвестиций в Казахстан со стороны ЕАБР, как и в прошлом году, составит около 1,1-1,2 млрд долларов.

"У нас много проектов – и в транспорте, и в логистике, и в энергетике. Всегда радуюсь, наблюдая за реализацией проекта по строительству терминала аэропорта в Алматы TAV Airports. Он готов почти на 50%. И поэтому есть что предложить инвесторам", – отметил Николай Подгузов.

Помимо ЕАБР, в инфраструктурных проектах РК принимают участие и других международные финансовые институты. Так, к примеру, выступая на первой сессии конференции "Инвестиции как драйвер устойчивого роста в ЦА: роль и приоритеты институтов развития", Азиатский банк развития сообщил о намерении инвестировать в модернизацию Алматинских ТЭЦ. Также говорилось и о других не менее важных для Казахстана проектах.

Выступая на первой сессии, другие участники конференции отмечали, что особенно важны инвестиции в транспортный сектор, поскольку преодоление транспортно-логистических ограничений позволяет в полной мере реализовать продовольственный потенциал региона.

Участники конференции считают, что "расшивка" узких мест в развитии инфраструктурных отраслей в странах региона позволит повысить производительность в экономике, расширить торгово-экономическое партнерство со странами-соседями и улучшить товарную диверсификацию производства и экспорт.



