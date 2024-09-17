Немецкие банки инвестируют в развитие проектов в Казахстане

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") подписало три ключевых документа с ведущими финансовыми институтами Германии: Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) и KFW IPEX Bank, сообщает Zakon.kz.

Подписание состоялось в рамках Казахстанско-Германского бизнес-форума, прошедшего в Астане во время официального визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Первый из подписанных документов – мандатное письмо с Deutsche Bank на сумму до 200 млн долларов США, направленное на финансирование инвестиционных проектов в Казахстане.

Вместе с мандатным письмом БРК заключил два рамочных соглашения: с LBBW на 100 млн евро для финансирования экспортных сделок с поддержкой кредитных агентств и с KFW IPEX Bank на 100 млн евро, которые будут направлены на поддержку инфраструктурных и промышленных проектов в Казахстане.

"Подписание соглашений с немецкими компаниями демонстрирует высокую степень доверия международных инвесторов к инвестиционному климату Казахстана и к БРК как ключевому институту развития. Привлечение инвестиций позволит развивать ключевые секторы экономики, включая инфраструктуру и промышленность, что, в свою очередь, создаст дополнительные рабочие места и укрепит экспортный потенциал страны", – отметил глава БРК Марат Елибаев.

Заключенные соглашения открывают новые перспективы для развития ключевых отраслей экономики Казахстана. Партнерство с Германией, одной из ведущих экономик мира, способствует привлечению иностранных инвестиций в Казахстан, что соответствует стратегическим задачам БРК по поддержке приоритетных секторов и долгосрочному развитию экономики страны.