Достояние отрасли – номинация от Национального информационно-аналитического центра

Национальный информационно-аналитический центр – независимый проект, который ведет деятельность в области предоставления аналитических услуг и формирования отраслевых реестров, создания открытого информационного портала.

Анализ контрагента является важным этапом при заключении деловых сделок, выборе партнера или подрядчика. Этот процесс необходим для того, чтобы минимизировать риски и принимать обоснованные решения о сотрудничестве.

Качественная аналитика может помочь установить уровень надежности предприятия, определить его репутацию и финансовую устойчивость. В целом, правильно проведенный анализ контрагента позволяет уменьшить риски и повысить эффективность бизнес-планирования.

Аналитический центр ставит перед собой задачу предоставить пользователю полезные методики, статьи и инструменты, которые помогут в менеджменте, операционной деятельности, а также стратегическом планировании развития бизнеса.

Важной составляющей проекта является информационный портал, на котором доступна публичная информация и первичная оценка каждого действующего предприятия Республики Казахстан. Найти информацию о любой компании пользователь может бесплатно на сайте, воспользовавшись удобным поиском.

Одним из результатов открытой аналитики являются: Реестр благонадежных и социально значимых предприятий, а также Реестр ведущих поставщиков, которые формируются ежегодно на основании показателей официальных данных.

Данные реестры призваны отметить компании, которые на момент проведения аналитики прошли первичную оценку благонадежности, внесли значимый вклад в социально-экономическое благополучие страны, а также определить лучших поставщиков товаров и услуг в рамках отрасли и региона.

Фото: центра

В рамках данного проекта, с целью мотивации бизнеса, определения лидеров и социально-значимых предприятий, организована номинация "Достояние отрасли".

Программа призвана отметить и популяризировать бренды благонадежных предприятий Республики Казахстан, способствовать их продвижению и развитию. Принять участие в номинации могут только участники вышеупомянутых реестров после прохождения всех этапов аналитики.

Узнать о возможности участия вашей организации в номинации вы можете, оставив заявку на сайте проекта или по контактам: +7 (727) 310 42 08; +7 (700) 829 40 30; office@niac.kz; niac.kz.