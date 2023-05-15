Призовой фонд ЧМ-2025 по боксу составит 10 миллионов долларов

Стал известен размер призового фонда следующего чемпионата мира по боксу, который пройдет в 2025 году в японском городе Осака. Лучшие боксеры мира через два года разыграют 10 миллионов долларов США, сообщает Zakon.kz.

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Об увеличении призового фонда будущего мирового первенства в два раза сообщил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Призовой фонд ЧМ-2025 составит 10 млн долларов. Знаю, как это важно представлять свою страну, но не менее важно зарабатывать, обеспечивать себя и свои семьи. В Ташкенте будут награждены боксеры, которые заняли пятые места на чемпионате мира, они получат по три тысячи долларов. А на следующем чемпионате мира, боксеры, занявшие пятые места, получат по десять тысяч". Умар Кремлев, глава IBA

Президент IBA также отметил, что кроме спортсменов будут стимулировать денежными премиями их наставников, которые потратили немало труда для достижения целей своих учеников.

"Боксер, занявший призовое место на турнире, должен отдать 10% от полученных средств тренеру. Я хочу, чтобы тренеры тоже зарабатывали за счет наших чемпионатов. Моя задача – сделать чемпионат мира самым главным турниром для боксеров. Мы боремся за честность и прозрачность. Если столкнетесь с несправедливостью, то обязательно сообщайте, мы будем разбираться, можете сообщать лично мне". Умар Кремлев

Помимо этого, Умар Кремлев подчеркнул, что в Международной федерации бокса все будет прозрачным.



"IBA – ваш боксерский дом. У нас нет никакой политики – только бокс. Мы будем защищать интересы боксеров, тренеров и федерации". Умар Кремлев

Тем временем, ЧМ-2023 в Ташкенте завершился успехом узбекских боксеров, которые завоевали первое общекомандное место. Хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Сборная Казахстана на втором место в медальном зачете, в активе наших боксеров 4 "золота" и одно "серебро". На третьей позиции россияне (2-0-4).

Общий призовой фонд турнира составил 5,2 млн долларов. Золотые призеры данных соревнований получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов. За "серебро" дадут по 100 000 долларов, обладателям бронзовых наград вручат по 50 000.

ЧМ-2025 по боксу пройдет в Осаке (Япония).