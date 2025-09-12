Казахстан сразится с Узбекистаном за "золото" ЧМ-2025 по боксу
Узбекистанская боксерша Навбахор Хамидова выступила на чемпионате мира по боксу 2025 года. Он проходит в Ливерпуле (Англия), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, на стадии 1/2 финала в весовой категории до 65 кг Хамидова провела поединок с чемпионкой мира 2018 года Чен Ниен Чин (Китайский Тайбэй).
Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу представительницы Узбекистана. Теперь в финале 24-летняя узбекистанка встретится с казахстанкой Аидой Абикеевой.
Чемпионат мира-2025 от World Boxing проходит с 4 по 14 сентября.
Ранее Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании.
