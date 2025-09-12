#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Казахстан сразится с Узбекистаном за "золото" ЧМ-2025 по боксу

Аида Абикеева, спортсменка, боксерша, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 03:40 Фото: Instagram/abikeevaaida
Узбекистанская боксерша Навбахор Хамидова выступила на чемпионате мира по боксу 2025 года. Он проходит в Ливерпуле (Англия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на стадии 1/2 финала в весовой категории до 65 кг Хамидова провела поединок с чемпионкой мира 2018 года Чен Ниен Чин (Китайский Тайбэй).

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу представительницы Узбекистана. Теперь в финале 24-летняя узбекистанка встретится с казахстанкой Аидой Абикеевой.

Чемпионат мира-2025 от World Boxing проходит с 4 по 14 сентября.

Ранее Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Стали известны имена соперников казахстанцев на ЧМ по видам борьбы в Хорватии
Спорт
21:31, 12 сентября 2025
Стали известны имена соперников казахстанцев на ЧМ по видам борьбы в Хорватии
Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании
Спорт
20:53, 12 сентября 2025
Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании
Акмолинец прославил Казахстан на чемпионате Азии по жамбы ату
Спорт
15:42, 12 сентября 2025
Акмолинец прославил Казахстан на чемпионате Азии по жамбы ату
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: