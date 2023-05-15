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Памела Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями

Памела Андерсон сыновья публикация Фото: Instagram/pamelaanderson
Американская актриса Памела Андерсон опубликовала на странице в Instagram редкие семейные фотографии, сообщает Zakon.kz.

Модель Playboy поделилась семейными снимками в День матери.

"Мир, любовь, радость... Благослови всех матерей на свете", – написала под публикацией звезда сериала "Спасатели Малибу".

У фотомодели двое сыновей: Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

В 2020 году сообщалось, что Андерсон вышла замуж в пятый раз. Ее очередным супругом стал 74-летний продюсер Джон Питерс ("Звезда родилась", "Бэтмен", "Иствикские ведьмы").

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