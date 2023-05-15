Памела Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями
Фото: Instagram/pamelaanderson
Американская актриса Памела Андерсон опубликовала на странице в Instagram редкие семейные фотографии, сообщает Zakon.kz.
Модель Playboy поделилась семейными снимками в День матери.
"Мир, любовь, радость... Благослови всех матерей на свете", – написала под публикацией звезда сериала "Спасатели Малибу".
У фотомодели двое сыновей: Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.
В 2020 году сообщалось, что Андерсон вышла замуж в пятый раз. Ее очередным супругом стал 74-летний продюсер Джон Питерс ("Звезда родилась", "Бэтмен", "Иствикские ведьмы").
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ