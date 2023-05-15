Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Топ-5 заболеваний, которые возникают из-за солнца

загар, пляж, солнце Фото: pixabay
Эксперты рассказали, какие болезни могут возникнуть в результате длительного воздействия солнечных лучей. В этой связи нужно хорошо задуматься, прежде чем стремиться к загарам и смуглой коже, сообщает Zakon.kz.

Ожоги от солнца

Это наиболее распространенное заболевание, вызванное солнечными лучами. Ожоги могут быть как легкими, так и серьезными. Они могут вызвать покраснение кожи, сильный зуд, болезненность и шелушение.

Рак кожи

Это заболевание, которое может быть вызвано длительным воздействием солнечных лучей. Оно проявляется в виде новых образований на коже, которые могут быть раковыми. Если вы заметили новый росток на коже, который не исчезает со временем, обратитесь к врачу.

Фотодерматиты

Это заболевание кожи, вызванное чувствительностью к солнечному свету. Оно может проявляться в виде высыпаний на коже, зуда и красноты. Люди, страдающие от фотодерматита, должны избегать длительного пребывания на солнце и использовать средства защиты от ультрафиолетовых лучей.

Меланома

Это вид рака кожи, который может быть вызван длительным воздействием солнечных лучей. Он проявляется в виде новых темных ростков на коже, которые могут выглядеть как родинки. Если вы заметили новый темный росток на коже, обратитесь к врачу, пишет Ftimes.ru

Катаракта

Это заболевание глаз, которое может быть вызвано длительным воздействием ультрафиолетовых лучей на глаза. Катаракта проявляется в виде помутнения хрусталика глаза. Это приводит к снижению зрения. Чтобы предотвратить катаракту, носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой.

Ранее врач рассказала, кому опасно принимать горячую ванну. 

Читайте также

Топ-10 полезных специй, которые пахнут не тем, о чем вы подумали

Кому опасно принимать горячую ванну

Как действуют мошенники на сайтах знакомств

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления