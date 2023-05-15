Топ-5 заболеваний, которые возникают из-за солнца

Эксперты рассказали, какие болезни могут возникнуть в результате длительного воздействия солнечных лучей. В этой связи нужно хорошо задуматься, прежде чем стремиться к загарам и смуглой коже, сообщает Zakon.kz.

Ожоги от солнца

Это наиболее распространенное заболевание, вызванное солнечными лучами. Ожоги могут быть как легкими, так и серьезными. Они могут вызвать покраснение кожи, сильный зуд, болезненность и шелушение.

Рак кожи

Это заболевание, которое может быть вызвано длительным воздействием солнечных лучей. Оно проявляется в виде новых образований на коже, которые могут быть раковыми. Если вы заметили новый росток на коже, который не исчезает со временем, обратитесь к врачу.

Фотодерматиты

Это заболевание кожи, вызванное чувствительностью к солнечному свету. Оно может проявляться в виде высыпаний на коже, зуда и красноты. Люди, страдающие от фотодерматита, должны избегать длительного пребывания на солнце и использовать средства защиты от ультрафиолетовых лучей.

Меланома

Это вид рака кожи, который может быть вызван длительным воздействием солнечных лучей. Он проявляется в виде новых темных ростков на коже, которые могут выглядеть как родинки. Если вы заметили новый темный росток на коже, обратитесь к врачу, пишет Ftimes.ru.

Катаракта

Это заболевание глаз, которое может быть вызвано длительным воздействием ультрафиолетовых лучей на глаза. Катаракта проявляется в виде помутнения хрусталика глаза. Это приводит к снижению зрения. Чтобы предотвратить катаракту, носите солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой.

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