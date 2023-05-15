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Кому опасно принимать горячую ванну

заболевания Фото: pexels
В целом, принятие ванны имеет положительное влияние на организм. Однако есть и противопоказания, особенно, если речь идет о высоких температурах воды – выше 37 градусов, сообщает Zakon.kz.

Осторожными нужно быть тем людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболеваний. В горячей воде тело быстро нагревается, механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают, отметила терапевт Анастасия Меняйлова. 

"При этом увеличивается частота сердечных сокращений, создается дополнительная нагрузка на сердце. Также нельзя принимать ванну людям с пониженным артериальным давлением – во время процедуры сосуды еще сильнее расширяются, что может спровоцировать обморок", – сказала врач.

Она не рекомендует принимать горячую ванну при простуде с повышенной температурой – в противном случае можно спровоцировать ее дальнейшее повышение.

Также Меняйлова отметила, что ванны могут ухудшить самочувствие страдающих мигренями, а при тромбозе спровоцировать усугубление заболевания из-за чрезмерной нагрузки на сосуды.

"Теплые ванны способны вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, а это весьма опасно для диабетика", – отмечает терапевт.

Специалист добавляет, что частое использование мочалки в сочетании с горячей ванной увеличивает риск микротравм кожи и приводит к сухости кожи, говорит "Газета.Ru"

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, кому нельзя пить минеральную воду. 


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