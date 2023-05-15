В Казахстане при переименовании населенных пунктов и улиц будут учитывать мнение населения

Министерство культуры и спорта разработало Правила учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок учета мнения населения соответствующей территории при наименовании и переименовании сел, поселков, сельских округов, районов в городе, городов, районов, областей, микрорайонов, площадей, проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков, скверов, мостов и других составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований.

Учет мнения населения соответствующей территории при наименовании или переименовании, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований организовываются соответствующими местными исполнительными органами и вносятся на рассмотрение маслихата.

При этом предусматривается проведение собраний местного сообщества.

Порядок учета мнения населения

Для учета мнения населения соответствующей территории при наименовании и переименовании, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований местные исполнительные органы совместно с акимами:

определяют сроки проведения собрания местного сообщества и не позднее чем за 30 календарных дней до дня его проведения размещают в СМИ, распространяемых на соответствующей территории, объявление с указанием повестки дня, даты, места и времени проведения собрания;

размещают необходимые документы и материалы в средствах массовой информации.

Учет мнения населения по наименованию и переименованию населенных пунктов осуществляется посредством открытого голосования, по результатам которого большинством голосов принимается решение. Итоги голосования оглашаются на месте проведения собрания и оформляются протоколом.

В протоколе указывается общее количество проголосовавших "за" или "против". К протоколу прилагается список участников собрания местного сообщества.

Протокольное решение собрания местного сообщества в течение семи рабочих дней после его проведения публикуется в средствах массовой информации.

После чего местные представительные и исполнительные органы по итогам учета мнения населения соответствующей территории совместным решением вносят на рассмотрение соответствующих ономастических комиссий предложения по наименованию или переименованию населенных пунктов либо по уточнению и изменению транскрипции их наименований.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.