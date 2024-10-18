Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Шымкенте новые улицы получат названия, а часть старых – переименуют

Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:54 Фото: primeminister.kz
Подготовлено решение маслихата и акимата города "О присвоении наименований и переименовании, а также изменении транскрипций некоторых составных частей города Шымкента", сообщает Zakon.kz.

Так, принято решение присвоить следующие наименования:

по Абайскому району:

  • микрорайону без наименования – микрорайон Самал-2;
  • микрорайону без наименования – микрорайон Самал-3;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұқар жырау;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тәттімбет;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Махмұд Қашқари;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тауағаш;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Отпантау;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Саясу;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қосмұрат;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қайрақтас;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Көксала;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұрқанбұлақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Борсықтөбе;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қаракемер;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қорғантас;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бозкөл;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұрылтау;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Ирекасу;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көкшебұлақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Мақаншы;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Ұлытоған;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Жақып Ақбаев;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көсеге;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Сақпан;
  • улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Бірлесу;
  • улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Бозаншы;
  • улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Мұзбалақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар – улица Құрылтай;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Нұрпейіс Байғанин;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Мырзақұдық;
  • улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Тасарал;
  • улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Үшқайнар;
  • улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Алтықұлаш;
  • улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Бозтөбе;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Қасым хан;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Зұлпықар;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Қалқан;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Тәлімгер;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Ақжарсай;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Бектас;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Құрмансай;
  • улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Самай;
  • улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Суықбұлақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Туған өлке;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Бұрғансу;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шона Смақанұлы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Кәкімбек Салықов;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Дәнеш Рақышев;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Кемел Ақышев;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Салық Зиманов;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Тәтіқара жырау;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Бозторғай;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Үмбетей жырау;
  • улице безымянному в микрорайоне Шымсити – улица Әбілқайыр хан;
  • улице безымянному в микрорайоне Шымсити – улица Есім хан;
  • улице безымянной в микрорайоне Акжайык – улица Мұхамеджан Қарабаев;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақниет – улица Ғибрат;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Алтынсандық;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Еренқабырға;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қағанат;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Астаукөл;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қосалқа;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Төртқұлан;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Ханарық;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Төрежал;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тұраркент;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Меркі;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Бозжыра;
  • улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көктұма;
  • улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Үйсінтау;
  • улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Шоқжұлдыз;
  • улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Кеңсаз;
  • улице безымянной в микрорайоне Бозарық – улица Иманбұрлық;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Телегей;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Туражол;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Иінтал;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Ақермен;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Сайғақты;
  • улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Жамбауыл;
  • улице безымянной в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл – улица Балабүрген;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Тораңғыл;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Белқараған;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Сәтті;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Қобыз;
  • улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Манартау;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Көкше;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Алшалы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қаражар;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шилісай;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шоқпартас;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Басқұншы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Еркесылқым;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қызылбұлақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Манысай;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қарашоқы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Белқайың;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Сенім;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Еңбекшіқазақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Айбұғы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Құмсуат;
  • улице безымянной в микрорайоне Шымсити – улица Байынқол;

по Аль-Фарабийскому району:

  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ортабұлақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке –улица Жетіқоңыр;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Белеуті;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жетіқыр;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ғаламат;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Елмұра;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жаңғыру;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Байөлке;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ақсәуле;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Таңшуақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жаншуақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ақжарма;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Берекет;
  • улице безымянной в центре района – улица Алтынсапа;
  • улице безымянной в центре района – улица Алтын қазына;
  • улице безымянной в центре района – улица Ақши;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Несібелі;
  • улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Күмісқорған;
  • улице безымянной в районном центре – улица Замартас;

по району Енбекши:

  • улице безымянной в центре района – улица Ақжанкөл;
  • улице безымянной в центре района – улица Ұлыкөл;
  • улице безымянной в центре района – улица Бағанашыл;
  • улице безымянной в центре района – улица Үлкентоғай;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Аққыр;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Көкжота;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Баталы;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Ортақшыл;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Қаработа;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Ақшабұлақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Құмөткел;
  • улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Жолбасар;
  • улице безымянной в жилом массиве Бадам – улица Жігерлен;
  • улице новостройка МТФ-5 в жилом массиве Бадам-1 – улица Түркеш;
  • улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Жәңгір хан;
  • улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Жаяу Мұса;
  • улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Мәшhүр Жүсіп;
  • улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Олжа;
  • улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Жеті Жарғы;
  • улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Маймекен;
  • улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Сәкен Жүнісов;
  • улице безымянной в жилом массиве Елтай – улица Ұзынарық;
  • улице безымянной в жилом массиве Жұлдыз – улица Бөрте;
  • улице безымянной в жилом массиве Жұлдыз – улица Берке хан;
  • улице безымянной в жилом массиве Исфиджаб – улица Байсары;
  • улице безымянной в жилом массиве Бадам – улица Шеңбертас;
  • улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Шөлтөбе;
  • улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Көлбұлақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Қаражантақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Исфиджап –улица Айпара;
  • улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Ақтолағай;
  • улице безымянной в жилом массиве Айнатас – улица Жәйрем;
  • улице безымянной в жилом массиве Елтай – улица Егіндібұлақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Жыланбұзған – улица Құланөтпес;
  • улице безымянной в жилом массиве Қаратөбе – улица Нұрдала;

по району Каратау:

  • Безымянная аллея в микрорайоне Нурсат – аллея Халықтар Достығы;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қарақтау;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қоржынкөл;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Бурылкөл;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қорғантал;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Шамған;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Шынтемір;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Мұзафар Әлімбаев;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Спандияр Көбейұлы;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Ілияс Омаров;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Райымбек батыр;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ақсу шатқалы;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Тұран шыңы;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Алтынбел;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран– улица Үшсала;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Шипалы;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Жаңашыл;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Шырғанақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Жаймашуақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Сілеті;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Қалижан Бекхожин;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Әшірбек Сығай;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Әміре Қашаубаев;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Дүкенбай Досжан;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Өгем;
  • улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Қалибек Қуанышбаев;
  • улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Шаймерден Қосшығұлұлы;
  • улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Қали Байжанов;
  • улице безымянной в дачный массиве Бозарык – улица Қосжарық;
  • улице безымянной в дачный массиве Бозарык – улица Тоныкөк;
  • улице безымянной в жилом массиве Мәртөбе – улица Түймедақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Мирас – улица Еркеғали Рахмадиев;
  • улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Тоғызбұлақ;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ақшакөл;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Үкітас;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ұзынкөл;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Сарыжар;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Құмбел;
  • улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Найзақызыл;
  • улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Биік;
  • улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Дулығалы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Мырзабел;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қызылтоған;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Нарынқұмы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Ойыл;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Оңайбұлақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қорғанша;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қосшұрат;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Кішіжұрт;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Құланкөл;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Ұлыжұрт;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Өлеңдісай;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Мұнара;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Сарышоқы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Самалсайы;
  • улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Нарын;
  • улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Байлық;
  • улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Байтоғай;
  • улице безымянной в жилом массиве Өтеміс – улица Нарқызыл;

по району Туран:

  • микрорайону без наименования – микрорайон Самал-1;
  • микрорайону без наименования – микрорайон Құрсай;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Белқарағай;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақжазық;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Тастыөзек;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Қызылкемер;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Балағаш;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ойсылқара;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Нұрорда;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақторы;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Байшағыл;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақтұмсық;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақкербез;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Көкпартөбе;
  • тупику безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақжар;
  • улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Құрма;
  • улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Ғарышкер;
  • улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Аршын;
  • улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Кеңтүбек;
  • улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Алтынжар;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас-1 – улица Балғынсу;
  • улице безымянной в центре района – улица Құрманғазы;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бақбақты;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Көккезең;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Ақүрпек;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бүйіртас;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бесқұбыр;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Мұқаншы;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Айыртас;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Шөгірлі;
  • улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бестарал;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Айман–Шолпан;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Алтай–Саян;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Құмтоған;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Көгал;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Құрөзек;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Алажиде;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт– улица Жайылма;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Қособа;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Ақасық тауы;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Адыр;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Балғынсай;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Қоржынтау;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Желтораңғы;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Інжір;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Ұябасар;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Үңгіртас;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Аманбөктер;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Егізқара;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Биші қайың;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Мамыргүл;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бадам;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бесбақан;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Керқұдық;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Кеңсу;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Теспе;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Үшарқар;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Абадан;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Көктоған;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бесқайнар;
  • улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Керуенсаз;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Ғұлама;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Жолайрық;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Белқұрақ;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Елтінжал;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Асыларна;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Дарқоңыр;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Аяққұм;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Бесшоқы;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Телкүрең;
  • улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Сағабүйен;
  • улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Дәуімшар;
  • улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Қарамерген;
  • улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Майлытоғай.

Вместе с тем переименуют следующие составные части Шымкента:

по Абайскому району:

  • улицу Бүркітті в микрорайоне Бозарык – в улицу Асу;
  • улицу Қызылшат в микрорайоне Бозарык – в улицу Ағыбай батыр;
  • улицу Қажымұқан в микрорайоне Жайлау – в улицу Алтын;
  • улицу Темирлановская в микрорайоне Катынкопр – в улицу Маңсар;
  • улицу Алмазная в микрорайоне Тұрлан – в улицу Кішітау;
  • улицу Жайық в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл – в улицу Қатаркөл;
  • улицу Қара су в микрорайоне Ынтымак – в улицу Құныскерей;
  • улицу Ақбастау в жилом массиве Қайнарбұлақ – в улицу Шалтөбе;
  • улицу Төрткөл в микрорайоне Самал-3 – в улицу Отан;
  • улицу Бауыржан Момышұлы в микрорайоне Самал-3 – в улицу Салқам Жәңгір;

по Аль-Фарабийскому району:

  • улицу Жастар в центре района – в улицу Қазтөбе;
  • улицу Жағалау в центре района – в улицу Қарабұға;
  • улицу Таңнұры в центре района – в улицу Бозоқ;
  • улицу Ақорда в микрорайоне Көркем – в улицу Оғызтау;
  • улицу Көктөбе в микрорайоне Сәуле – в улицу Отырартөбе;
  • улицу Баянауыл в микрорайоне Сәуле – в улицу Алып ана;

по району Енбекши:

  • улицу Т.Рыскулов в жилом массиве Орманшы – в улицу Бұйратау;
  • улицу Толе би в жилом массиве Орманшы – в улицу Сайрам-Өгем;
  • улицу Б.Момышұлы в жилом массиве Орманшы – в улицу Көкшетал;
  • улицу Шынар в жилом массиве Орманшы – в улицу Батыс Алтай;
  • улицы Б.Момышулы в жилом массиве Маятас – в улицу Көзді ата;
  • улицу Нурсат в жилом массиве Елтай – в улицу Таусүгір;
  • улицу Шугыла в жилом массиве Тоғыс – в улицу Жағабұлақ;
  • улицу Тауелсиздикке 20 жыл в жилом массиве Тоғыс – в улицу Айқоныс;
  • улицу Наурыз в жилом массиве Қаратөбе – в улицу Нұрлы мекен;
  • улицы Наурыз-1 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Нұрғиса Тілендиев;
  • улицы Наурыз-2 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Алты Алаш;
  • улицы Бірлік-2 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Көгершін;
  • улицы М.Мәметова-1 в жилом массиве Тоғыс – в улицу Мейір;
  • улицу Лаббас в микрорайоне Еламан – в улицу Кәусар бұлақ;
  • улицы Тенистная в жилом массиве Жалын – в улицу Қайнаркөл;
  • улицы Прикальная в жилом массиве Орманшы – в улицу Көкшалғын;
  • улицу Қажымұқан Мұңайтпасов в жилом массиве Орманшы – в улицу Құмсай;
  • улицу Мәншүк Мәметов-2 в жилом массиве Тоғыс – в улицу Шетпе;
  • улицу Наурыз в жилом массиве Абдуллабад – в улицу Құмиян;
  • улицу Жамбыл в микрорайоне Онтустик – в улицу Алқабек;
  • улицу Жастар в жилом массиве Базарқақпа – в улицу Жер-Ана;
  • улицу Тарбағатай в жилом массиве Қарабастау –в улицу Байкөл;
  • улицу Бірлік в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Ерентоғай;
  • улицу Жібек жолы в жилом массиве Бадам-1– в улицу Ұлпан;
  • улицу Ақниет в микрорайоне Азат – в улицу Арқайым;
  • улицу Ақдала в микрорайоне Азат – в улицу Ақшадыра;
  • улицу Сабыр Рахымов в жилом массиве Исфиджап – в улицу Мақтаарал;
  • улицу Тектұрмас-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ағаштыкөл;
  • улицу Тектұрмас-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақбейіт;
  • улицу Тектұрмас-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Әулиетұма;
  • улицу Тектұрмас-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Бидайкөл;
  • улицу Мүслім төбе-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Жаналы;
  • улицу Мүслім төбе-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақарал;
  • улицу Мүслім төбе-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Атбұлақ;
  • улицу Мүслім төбе-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Шелек;
  • улицу Мүслім төбе-5 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Бағалы;
  • улицу Мүслім төбе-6 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Байғара;
  • улицу Міртемір-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Көкқайнар;
  • улицу Міртемір-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Байзерек;
  • улицу Міртемір-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақмәдия;
  • улицу Міртемір-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақеспе;
  • улицу Алатау в жилом массиве Орманшы – в улицу Майлытөбе;
  • улицу Қажымұқан-Абай в в жилом массиве Бадам – в улицу Қазыналы бақ;

по Каратаускому району:

  • микрорайон Нурсат-3 – микрорайон Астана;
  • улицу Алматы в микрорайоне Кайтпас – в улицу Мұстафа Шоқай;
  • улицу Әл-Фараби в жилом массиве Сайрам – в улицу Жүсіпбек Елебеков;
  • улицу Түркістан в жилом массиве Сайрам – в улицу Нұрмұхан Жантөрин;
  • улицу Ы.Алтынсарин в жилом массиве Сайрам – в улицу Нығмет Нұрмақов;
  • улицу Ю.Гагарин в жилом массиве Сайрам – в улицу Хиуаз Доспанова;
  • улицу Д.Менделеев в жилом массиве Сайрам – в улицу Григорий Потанин;
  • улицу Абай в жилом массиве Сайрам – в улицу Тағылым;
  • улицу М. Әуезов в жилом массиве Сайрам – в улицу Ұлыкөш;
  • улицу Жамбыл в жилом массиве Сайрам – в улицу Сарытөр;
  • улицу Қожа Ахмет Яссауи в жилом массиве Сайрам – в улицу Аңсар;
  • улицу Абай в жилом массиве Шапырашты – в улицу Бесік жыры;
  • улицу Жамбыл в жилом массиве Өтеміс – в улицу Наурызтөбе;
  • улицу Абай в жилом массиве Өтеміс – в улицу Тоқжайлау;
  • дачный массив Бозарык – в микрорайон Алтын Орда;

по району Туран:

  • микрорайон Ақтас – микрорайон Құлагер;
  • улицу Айшыкты-1 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Мөлдіртас;
  • улицу Айшыкты-2 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Нұрлыжер;
  • улицу Айшыкты-3 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Баршынкент;
  • улицу Айшыкты-4 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Емен;
  • улицу Парижской коммуны в центре района – в улицу Дархандала;
  • улицу Западная подстанция в центре района – в улицу Алып;
  • улицу Кошурников в центре района – в улицу Ақжан Әл-Машани;
  • улицу Сәкен Сейфуллин в жилом массиве Акжар – в улицу Батырлар жыры;
  • улицу Бәйдібек би в микрорайоне № 4 – в улицу Ақжиек;
  • улицу Жібек жолы в микрорайоне Казыгурт – в улицу Жаңаарна;
  • улицу Әулиекөл в микрорайоне Казыгурт – в улицу Көкжайдақ;
  • улицу Әулиекөл-2 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Мысыр;
  • улицу Ташкент в микрорайоне Казыгурт – в улицу Сырымтау;
  • улицу Мақталы в микрорайоне Казыгурт – в улицу Алтынкүрек;
  • улицу Санжар Жандосов в квартале 112 – в улицу Құсбегі;
  • улицу Санжар Жандосов в микрорайоне Самал-1 – в улицу Алтынжол;
  • улицу Баянтау в микрорайоне малый Самал – в улицу Қостаңбалы.

Кроме того, измены транскрипции названий следующих некоторых улиц:

по Аль-Фарабийскому району:

  • улицу Ж.Ташенова в центре района – в улицу Жұмабек Тәшенев;
  • улицу А.Жилкишиев в центре района – в улицу Әбжапар Жылқышиев;
  • улицу Ф.Достоевский в центре района – в улицу Федор Достоевский;
  • улицу Ы.Алтынсарин в центре района – в улицу Ыбырай Алтынсарин.

по району Туран:

  • улицу Т.Рыскулов в центре района – в улицу Тұрар Рысқұлов;
  • улицу Толстои в центре района – в улицу Лев Толстой.

Указывается, что финансирование расходов осуществляется за счет местного бюджета.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.

Читайте также

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки
Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам
Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" разработали в Казахстане
Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы
Концепцию развития системы управления водными ресурсами обновили в Казахстане
Лариса Черненко
Открытые НПА Маслихат Шымкент акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: