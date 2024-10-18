В Шымкенте новые улицы получат названия, а часть старых – переименуют
Фото: primeminister.kz
Подготовлено решение маслихата и акимата города "О присвоении наименований и переименовании, а также изменении транскрипций некоторых составных частей города Шымкента", сообщает Zakon.kz.
Так, принято решение присвоить следующие наименования:
по Абайскому району:
- микрорайону без наименования – микрорайон Самал-2;
- микрорайону без наименования – микрорайон Самал-3;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұқар жырау;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тәттімбет;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Махмұд Қашқари;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тауағаш;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Отпантау;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Саясу;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қосмұрат;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қайрақтас;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Көксала;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұрқанбұлақ;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Борсықтөбе;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қаракемер;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қорғантас;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бозкөл;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұрылтау;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Ирекасу;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көкшебұлақ;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Мақаншы;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Ұлытоған;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Жақып Ақбаев;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көсеге;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Сақпан;
- улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Бірлесу;
- улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Бозаншы;
- улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Мұзбалақ;
- улице безымянной в микрорайоне Асар – улица Құрылтай;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Нұрпейіс Байғанин;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Мырзақұдық;
- улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Тасарал;
- улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Үшқайнар;
- улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Алтықұлаш;
- улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Бозтөбе;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Қасым хан;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Зұлпықар;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Қалқан;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Тәлімгер;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Ақжарсай;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Бектас;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Құрмансай;
- улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Самай;
- улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Суықбұлақ;
- улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Туған өлке;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Бұрғансу;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шона Смақанұлы;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Кәкімбек Салықов;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Дәнеш Рақышев;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Кемел Ақышев;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Салық Зиманов;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Тәтіқара жырау;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Бозторғай;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Үмбетей жырау;
- улице безымянному в микрорайоне Шымсити – улица Әбілқайыр хан;
- улице безымянному в микрорайоне Шымсити – улица Есім хан;
- улице безымянной в микрорайоне Акжайык – улица Мұхамеджан Қарабаев;
- улице безымянной в микрорайоне Ақниет – улица Ғибрат;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Алтынсандық;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Еренқабырға;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қағанат;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Астаукөл;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қосалқа;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Төртқұлан;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Ханарық;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Төрежал;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тұраркент;
- улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Меркі;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Бозжыра;
- улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көктұма;
- улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Үйсінтау;
- улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Шоқжұлдыз;
- улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Кеңсаз;
- улице безымянной в микрорайоне Бозарық – улица Иманбұрлық;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Телегей;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Туражол;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Иінтал;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Ақермен;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Сайғақты;
- улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Жамбауыл;
- улице безымянной в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл – улица Балабүрген;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Тораңғыл;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Белқараған;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Сәтті;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Қобыз;
- улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Манартау;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Көкше;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Алшалы;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қаражар;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шилісай;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шоқпартас;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Басқұншы;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Еркесылқым;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қызылбұлақ;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Манысай;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қарашоқы;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Белқайың;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Сенім;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Еңбекшіқазақ;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Айбұғы;
- улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Құмсуат;
- улице безымянной в микрорайоне Шымсити – улица Байынқол;
по Аль-Фарабийскому району:
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ортабұлақ;
- улице безымянной в микрорайоне Береке –улица Жетіқоңыр;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Белеуті;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жетіқыр;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ғаламат;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Елмұра;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жаңғыру;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Байөлке;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ақсәуле;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Таңшуақ;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жаншуақ;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ақжарма;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Берекет;
- улице безымянной в центре района – улица Алтынсапа;
- улице безымянной в центре района – улица Алтын қазына;
- улице безымянной в центре района – улица Ақши;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Несібелі;
- улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Күмісқорған;
- улице безымянной в районном центре – улица Замартас;
по району Енбекши:
- улице безымянной в центре района – улица Ақжанкөл;
- улице безымянной в центре района – улица Ұлыкөл;
- улице безымянной в центре района – улица Бағанашыл;
- улице безымянной в центре района – улица Үлкентоғай;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Аққыр;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Көкжота;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Баталы;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Ортақшыл;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Қаработа;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Ақшабұлақ;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Құмөткел;
- улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Жолбасар;
- улице безымянной в жилом массиве Бадам – улица Жігерлен;
- улице новостройка МТФ-5 в жилом массиве Бадам-1 – улица Түркеш;
- улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Жәңгір хан;
- улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Жаяу Мұса;
- улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Мәшhүр Жүсіп;
- улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Олжа;
- улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Жеті Жарғы;
- улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Маймекен;
- улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Сәкен Жүнісов;
- улице безымянной в жилом массиве Елтай – улица Ұзынарық;
- улице безымянной в жилом массиве Жұлдыз – улица Бөрте;
- улице безымянной в жилом массиве Жұлдыз – улица Берке хан;
- улице безымянной в жилом массиве Исфиджаб – улица Байсары;
- улице безымянной в жилом массиве Бадам – улица Шеңбертас;
- улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Шөлтөбе;
- улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Көлбұлақ;
- улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Қаражантақ;
- улице безымянной в жилом массиве Исфиджап –улица Айпара;
- улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Ақтолағай;
- улице безымянной в жилом массиве Айнатас – улица Жәйрем;
- улице безымянной в жилом массиве Елтай – улица Егіндібұлақ;
- улице безымянной в жилом массиве Жыланбұзған – улица Құланөтпес;
- улице безымянной в жилом массиве Қаратөбе – улица Нұрдала;
по району Каратау:
- Безымянная аллея в микрорайоне Нурсат – аллея Халықтар Достығы;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қарақтау;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қоржынкөл;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Бурылкөл;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қорғантал;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Шамған;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Шынтемір;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Мұзафар Әлімбаев;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Спандияр Көбейұлы;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Ілияс Омаров;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Райымбек батыр;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ақсу шатқалы;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Тұран шыңы;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Алтынбел;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран– улица Үшсала;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Шипалы;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Жаңашыл;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Шырғанақ;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Жаймашуақ;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Сілеті;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Қалижан Бекхожин;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Әшірбек Сығай;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Әміре Қашаубаев;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Дүкенбай Досжан;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Өгем;
- улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Қалибек Қуанышбаев;
- улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Шаймерден Қосшығұлұлы;
- улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Қали Байжанов;
- улице безымянной в дачный массиве Бозарык – улица Қосжарық;
- улице безымянной в дачный массиве Бозарык – улица Тоныкөк;
- улице безымянной в жилом массиве Мәртөбе – улица Түймедақ;
- улице безымянной в микрорайоне Мирас – улица Еркеғали Рахмадиев;
- улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Тоғызбұлақ;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ақшакөл;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Үкітас;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ұзынкөл;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Сарыжар;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Құмбел;
- улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Найзақызыл;
- улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Биік;
- улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Дулығалы;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Мырзабел;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қызылтоған;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Нарынқұмы;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Ойыл;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Оңайбұлақ;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қорғанша;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қосшұрат;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Кішіжұрт;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Құланкөл;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Ұлыжұрт;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Өлеңдісай;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Мұнара;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Сарышоқы;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Самалсайы;
- улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Нарын;
- улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Байлық;
- улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Байтоғай;
- улице безымянной в жилом массиве Өтеміс – улица Нарқызыл;
по району Туран:
- микрорайону без наименования – микрорайон Самал-1;
- микрорайону без наименования – микрорайон Құрсай;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Белқарағай;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақжазық;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Тастыөзек;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Қызылкемер;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Балағаш;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ойсылқара;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Нұрорда;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақторы;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Байшағыл;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақтұмсық;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақкербез;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Көкпартөбе;
- тупику безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақжар;
- улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Құрма;
- улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Ғарышкер;
- улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Аршын;
- улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Кеңтүбек;
- улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Алтынжар;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас-1 – улица Балғынсу;
- улице безымянной в центре района – улица Құрманғазы;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бақбақты;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Көккезең;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Ақүрпек;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бүйіртас;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бесқұбыр;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Мұқаншы;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Айыртас;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Шөгірлі;
- улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бестарал;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Айман–Шолпан;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Алтай–Саян;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Құмтоған;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Көгал;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Құрөзек;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Алажиде;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт– улица Жайылма;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Қособа;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Ақасық тауы;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Адыр;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Балғынсай;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Қоржынтау;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Желтораңғы;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Інжір;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Ұябасар;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Үңгіртас;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Аманбөктер;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Егізқара;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Биші қайың;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Мамыргүл;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бадам;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бесбақан;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Керқұдық;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Кеңсу;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Теспе;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Үшарқар;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Абадан;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Көктоған;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бесқайнар;
- улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Керуенсаз;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Ғұлама;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Жолайрық;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Белқұрақ;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Елтінжал;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Асыларна;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Дарқоңыр;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Аяққұм;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Бесшоқы;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Телкүрең;
- улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Сағабүйен;
- улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Дәуімшар;
- улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Қарамерген;
- улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Майлытоғай.
Вместе с тем переименуют следующие составные части Шымкента:
по Абайскому району:
- улицу Бүркітті в микрорайоне Бозарык – в улицу Асу;
- улицу Қызылшат в микрорайоне Бозарык – в улицу Ағыбай батыр;
- улицу Қажымұқан в микрорайоне Жайлау – в улицу Алтын;
- улицу Темирлановская в микрорайоне Катынкопр – в улицу Маңсар;
- улицу Алмазная в микрорайоне Тұрлан – в улицу Кішітау;
- улицу Жайық в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл – в улицу Қатаркөл;
- улицу Қара су в микрорайоне Ынтымак – в улицу Құныскерей;
- улицу Ақбастау в жилом массиве Қайнарбұлақ – в улицу Шалтөбе;
- улицу Төрткөл в микрорайоне Самал-3 – в улицу Отан;
- улицу Бауыржан Момышұлы в микрорайоне Самал-3 – в улицу Салқам Жәңгір;
по Аль-Фарабийскому району:
- улицу Жастар в центре района – в улицу Қазтөбе;
- улицу Жағалау в центре района – в улицу Қарабұға;
- улицу Таңнұры в центре района – в улицу Бозоқ;
- улицу Ақорда в микрорайоне Көркем – в улицу Оғызтау;
- улицу Көктөбе в микрорайоне Сәуле – в улицу Отырартөбе;
- улицу Баянауыл в микрорайоне Сәуле – в улицу Алып ана;
по району Енбекши:
- улицу Т.Рыскулов в жилом массиве Орманшы – в улицу Бұйратау;
- улицу Толе би в жилом массиве Орманшы – в улицу Сайрам-Өгем;
- улицу Б.Момышұлы в жилом массиве Орманшы – в улицу Көкшетал;
- улицу Шынар в жилом массиве Орманшы – в улицу Батыс Алтай;
- улицы Б.Момышулы в жилом массиве Маятас – в улицу Көзді ата;
- улицу Нурсат в жилом массиве Елтай – в улицу Таусүгір;
- улицу Шугыла в жилом массиве Тоғыс – в улицу Жағабұлақ;
- улицу Тауелсиздикке 20 жыл в жилом массиве Тоғыс – в улицу Айқоныс;
- улицу Наурыз в жилом массиве Қаратөбе – в улицу Нұрлы мекен;
- улицы Наурыз-1 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Нұрғиса Тілендиев;
- улицы Наурыз-2 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Алты Алаш;
- улицы Бірлік-2 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Көгершін;
- улицы М.Мәметова-1 в жилом массиве Тоғыс – в улицу Мейір;
- улицу Лаббас в микрорайоне Еламан – в улицу Кәусар бұлақ;
- улицы Тенистная в жилом массиве Жалын – в улицу Қайнаркөл;
- улицы Прикальная в жилом массиве Орманшы – в улицу Көкшалғын;
- улицу Қажымұқан Мұңайтпасов в жилом массиве Орманшы – в улицу Құмсай;
- улицу Мәншүк Мәметов-2 в жилом массиве Тоғыс – в улицу Шетпе;
- улицу Наурыз в жилом массиве Абдуллабад – в улицу Құмиян;
- улицу Жамбыл в микрорайоне Онтустик – в улицу Алқабек;
- улицу Жастар в жилом массиве Базарқақпа – в улицу Жер-Ана;
- улицу Тарбағатай в жилом массиве Қарабастау –в улицу Байкөл;
- улицу Бірлік в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Ерентоғай;
- улицу Жібек жолы в жилом массиве Бадам-1– в улицу Ұлпан;
- улицу Ақниет в микрорайоне Азат – в улицу Арқайым;
- улицу Ақдала в микрорайоне Азат – в улицу Ақшадыра;
- улицу Сабыр Рахымов в жилом массиве Исфиджап – в улицу Мақтаарал;
- улицу Тектұрмас-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ағаштыкөл;
- улицу Тектұрмас-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақбейіт;
- улицу Тектұрмас-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Әулиетұма;
- улицу Тектұрмас-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Бидайкөл;
- улицу Мүслім төбе-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Жаналы;
- улицу Мүслім төбе-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақарал;
- улицу Мүслім төбе-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Атбұлақ;
- улицу Мүслім төбе-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Шелек;
- улицу Мүслім төбе-5 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Бағалы;
- улицу Мүслім төбе-6 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Байғара;
- улицу Міртемір-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Көкқайнар;
- улицу Міртемір-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Байзерек;
- улицу Міртемір-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақмәдия;
- улицу Міртемір-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақеспе;
- улицу Алатау в жилом массиве Орманшы – в улицу Майлытөбе;
- улицу Қажымұқан-Абай в в жилом массиве Бадам – в улицу Қазыналы бақ;
по Каратаускому району:
- микрорайон Нурсат-3 – микрорайон Астана;
- улицу Алматы в микрорайоне Кайтпас – в улицу Мұстафа Шоқай;
- улицу Әл-Фараби в жилом массиве Сайрам – в улицу Жүсіпбек Елебеков;
- улицу Түркістан в жилом массиве Сайрам – в улицу Нұрмұхан Жантөрин;
- улицу Ы.Алтынсарин в жилом массиве Сайрам – в улицу Нығмет Нұрмақов;
- улицу Ю.Гагарин в жилом массиве Сайрам – в улицу Хиуаз Доспанова;
- улицу Д.Менделеев в жилом массиве Сайрам – в улицу Григорий Потанин;
- улицу Абай в жилом массиве Сайрам – в улицу Тағылым;
- улицу М. Әуезов в жилом массиве Сайрам – в улицу Ұлыкөш;
- улицу Жамбыл в жилом массиве Сайрам – в улицу Сарытөр;
- улицу Қожа Ахмет Яссауи в жилом массиве Сайрам – в улицу Аңсар;
- улицу Абай в жилом массиве Шапырашты – в улицу Бесік жыры;
- улицу Жамбыл в жилом массиве Өтеміс – в улицу Наурызтөбе;
- улицу Абай в жилом массиве Өтеміс – в улицу Тоқжайлау;
- дачный массив Бозарык – в микрорайон Алтын Орда;
по району Туран:
- микрорайон Ақтас – микрорайон Құлагер;
- улицу Айшыкты-1 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Мөлдіртас;
- улицу Айшыкты-2 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Нұрлыжер;
- улицу Айшыкты-3 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Баршынкент;
- улицу Айшыкты-4 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Емен;
- улицу Парижской коммуны в центре района – в улицу Дархандала;
- улицу Западная подстанция в центре района – в улицу Алып;
- улицу Кошурников в центре района – в улицу Ақжан Әл-Машани;
- улицу Сәкен Сейфуллин в жилом массиве Акжар – в улицу Батырлар жыры;
- улицу Бәйдібек би в микрорайоне № 4 – в улицу Ақжиек;
- улицу Жібек жолы в микрорайоне Казыгурт – в улицу Жаңаарна;
- улицу Әулиекөл в микрорайоне Казыгурт – в улицу Көкжайдақ;
- улицу Әулиекөл-2 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Мысыр;
- улицу Ташкент в микрорайоне Казыгурт – в улицу Сырымтау;
- улицу Мақталы в микрорайоне Казыгурт – в улицу Алтынкүрек;
- улицу Санжар Жандосов в квартале 112 – в улицу Құсбегі;
- улицу Санжар Жандосов в микрорайоне Самал-1 – в улицу Алтынжол;
- улицу Баянтау в микрорайоне малый Самал – в улицу Қостаңбалы.
Кроме того, измены транскрипции названий следующих некоторых улиц:
по Аль-Фарабийскому району:
- улицу Ж.Ташенова в центре района – в улицу Жұмабек Тәшенев;
- улицу А.Жилкишиев в центре района – в улицу Әбжапар Жылқышиев;
- улицу Ф.Достоевский в центре района – в улицу Федор Достоевский;
- улицу Ы.Алтынсарин в центре района – в улицу Ыбырай Алтынсарин.
по району Туран:
- улицу Т.Рыскулов в центре района – в улицу Тұрар Рысқұлов;
- улицу Толстои в центре района – в улицу Лев Толстой.
Указывается, что финансирование расходов осуществляется за счет местного бюджета.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.
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