В Шымкенте новые улицы получат названия, а часть старых – переименуют

Фото: primeminister.kz

Подготовлено решение маслихата и акимата города "О присвоении наименований и переименовании, а также изменении транскрипций некоторых составных частей города Шымкента", сообщает Zakon.kz.

Так, принято решение присвоить следующие наименования: по Абайскому району: микрорайону без наименования – микрорайон Самал-2;



микрорайону без наименования – микрорайон Самал-3;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұқар жырау;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тәттімбет;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Махмұд Қашқари;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тауағаш;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Отпантау;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Саясу;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қосмұрат;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қайрақтас;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Көксала;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұрқанбұлақ;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Борсықтөбе;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қаракемер;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қорғантас;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бозкөл;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Бұрылтау;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Ирекасу;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көкшебұлақ;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Мақаншы;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Ұлытоған;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Жақып Ақбаев;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көсеге;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Сақпан;



улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Бірлесу;



улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Бозаншы;



улице безымянной в микрорайоне Бозарык – улица Мұзбалақ;



улице безымянной в микрорайоне Асар – улица Құрылтай;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Нұрпейіс Байғанин;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Мырзақұдық;



улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Тасарал;



улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Үшқайнар;



улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Алтықұлаш;



улице безымянной в жилом массиве Игілік – улица Бозтөбе;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Қасым хан;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Зұлпықар;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Қалқан;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Тәлімгер;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Ақжарсай;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымақ-2 – улица Бектас;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Құрмансай;



улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Самай;



улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Суықбұлақ;



улице безымянной в микрорайоне Кызылжар – улица Туған өлке;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Бұрғансу;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шона Смақанұлы;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Кәкімбек Салықов;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Дәнеш Рақышев;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Кемел Ақышев;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Салық Зиманов;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Тәтіқара жырау;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Бозторғай;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Үмбетей жырау;



улице безымянному в микрорайоне Шымсити – улица Әбілқайыр хан;



улице безымянному в микрорайоне Шымсити – улица Есім хан;



улице безымянной в микрорайоне Акжайык – улица Мұхамеджан Қарабаев;



улице безымянной в микрорайоне Ақниет – улица Ғибрат;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Алтынсандық;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Еренқабырға;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қағанат;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Астаукөл;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Қосалқа;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Төртқұлан;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Ханарық;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Төрежал;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Тұраркент;



улице безымянной в микрорайоне Нұршуақ – улица Меркі;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Бозжыра;



улице безымянной в микрорайоне Достык – улица Көктұма;



улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Үйсінтау;



улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Шоқжұлдыз;



улице безымянной в микрорайоне Достық – улица Кеңсаз;



улице безымянной в микрорайоне Бозарық – улица Иманбұрлық;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Телегей;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Туражол;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Иінтал;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Ақермен;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Сайғақты;



улице безымянной в микрорайоне Асар-2 – улица Жамбауыл;



улице безымянной в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл – улица Балабүрген;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Тораңғыл;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак – улица Белқараған;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Сәтті;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Қобыз;



улице безымянной в микрорайоне Ынтымак-2 – улица Манартау;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Көкше;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Алшалы;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қаражар;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шилісай;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Шоқпартас;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Басқұншы;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Еркесылқым;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қызылбұлақ;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Манысай;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Қарашоқы;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Белқайың;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Сенім;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Еңбекшіқазақ;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Айбұғы;



улице безымянной в жилом массиве Қайнарбұлақ – улица Құмсуат;



улице безымянной в микрорайоне Шымсити – улица Байынқол;

по Аль-Фарабийскому району:

улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ортабұлақ;



улице безымянной в микрорайоне Береке –улица Жетіқоңыр;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Белеуті;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жетіқыр;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ғаламат;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Елмұра;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жаңғыру;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Байөлке;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ақсәуле;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Таңшуақ;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Жаншуақ;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Ақжарма;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Берекет;



улице безымянной в центре района – улица Алтынсапа;



улице безымянной в центре района – улица Алтын қазына;



улице безымянной в центре района – улица Ақши;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Несібелі;



улице безымянной в микрорайоне Береке – улица Күмісқорған;



улице безымянной в районном центре – улица Замартас;

по району Енбекши:

улице безымянной в центре района – улица Ақжанкөл;



улице безымянной в центре района – улица Ұлыкөл;



улице безымянной в центре района – улица Бағанашыл;



улице безымянной в центре района – улица Үлкентоғай;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Аққыр;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Көкжота;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Баталы;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Ортақшыл;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Қаработа;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Ақшабұлақ;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Құмөткел;



улице безымянной в микрорайоне Азат – улица Жолбасар;



улице безымянной в жилом массиве Бадам – улица Жігерлен;



улице новостройка МТФ-5 в жилом массиве Бадам-1 – улица Түркеш;



улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Жәңгір хан;



улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Жаяу Мұса;



улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Мәшhүр Жүсіп;



улице безымянной в жилом массиве Қарабастау – улица Олжа;



улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Жеті Жарғы;



улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Маймекен;



улице безымянной в жилом массиве Сайрам квартал 236 – улица Сәкен Жүнісов;



улице безымянной в жилом массиве Елтай – улица Ұзынарық;



улице безымянной в жилом массиве Жұлдыз – улица Бөрте;



улице безымянной в жилом массиве Жұлдыз – улица Берке хан;



улице безымянной в жилом массиве Исфиджаб – улица Байсары;



улице безымянной в жилом массиве Бадам – улица Шеңбертас;



улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Шөлтөбе;



улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Көлбұлақ;



улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Қаражантақ;



улице безымянной в жилом массиве Исфиджап –улица Айпара;



улице безымянной в жилом массиве Исфиджап – улица Ақтолағай;



улице безымянной в жилом массиве Айнатас – улица Жәйрем;



улице безымянной в жилом массиве Елтай – улица Егіндібұлақ;



улице безымянной в жилом массиве Жыланбұзған – улица Құланөтпес;



улице безымянной в жилом массиве Қаратөбе – улица Нұрдала;

по району Каратау:

Безымянная аллея в микрорайоне Нурсат – аллея Халықтар Достығы;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қарақтау;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қоржынкөл;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Бурылкөл;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Қорғантал;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Шамған;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Шынтемір;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Мұзафар Әлімбаев;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Спандияр Көбейұлы;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Ілияс Омаров;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Райымбек батыр;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ақсу шатқалы;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Тұран шыңы;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Алтынбел;



улице безымянной в микрорайоне Тұран– улица Үшсала;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Шипалы;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Жаңашыл;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Шырғанақ;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Жаймашуақ;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Сілеті;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Қалижан Бекхожин;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Әшірбек Сығай;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Әміре Қашаубаев;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Дүкенбай Досжан;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Өгем;



улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Қалибек Қуанышбаев;



улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Шаймерден Қосшығұлұлы;



улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Қали Байжанов;



улице безымянной в дачный массиве Бозарык – улица Қосжарық;



улице безымянной в дачный массиве Бозарык – улица Тоныкөк;



улице безымянной в жилом массиве Мәртөбе – улица Түймедақ;



улице безымянной в микрорайоне Мирас – улица Еркеғали Рахмадиев;



улице безымянной в микрорайоне Нұртас – улица Тоғызбұлақ;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ақшакөл;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Үкітас;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Ұзынкөл;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Сарыжар;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Құмбел;



улице безымянной в микрорайоне Тұран – улица Найзақызыл;



улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Биік;



улице безымянной в жилом массиве Тассай – улица Дулығалы;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Мырзабел;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қызылтоған;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Нарынқұмы;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Ойыл;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Оңайбұлақ;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қорғанша;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Қосшұрат;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Кішіжұрт;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Құланкөл;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Ұлыжұрт;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Өлеңдісай;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Мұнара;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Сарышоқы;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Самалсайы;



улице безымянной в жилом массиве Қызылсу – улица Нарын;



улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Байлық;



улице безымянной в жилом массиве Таскен – улица Байтоғай;



улице безымянной в жилом массиве Өтеміс – улица Нарқызыл;

по району Туран:

микрорайону без наименования – микрорайон Самал-1;



микрорайону без наименования – микрорайон Құрсай;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Белқарағай;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақжазық;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Тастыөзек;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Қызылкемер;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Балағаш;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ойсылқара;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Нұрорда;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақторы;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Байшағыл;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақтұмсық;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақкербез;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Көкпартөбе;



тупику безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Ақжар;



улице безымянной в микрорайоне Казыгурт – улица Құрма;



улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Ғарышкер;



улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Аршын;



улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Кеңтүбек;



улице безымянной в микрорайоне Самал-1 – улица Алтынжар;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас-1 – улица Балғынсу;



улице безымянной в центре района – улица Құрманғазы;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бақбақты;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Көккезең;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Ақүрпек;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бүйіртас;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бесқұбыр;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Мұқаншы;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Айыртас;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Шөгірлі;



улице безымянной в микрорайоне Ақжар – улица Бестарал;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Айман–Шолпан;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Алтай–Саян;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Құмтоған;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Көгал;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Құрөзек;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Алажиде;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт– улица Жайылма;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Қособа;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Ақасық тауы;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Адыр;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Балғынсай;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Қоржынтау;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Желтораңғы;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Інжір;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Ұябасар;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Үңгіртас;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Аманбөктер;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Егізқара;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Биші қайың;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Мамыргүл;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бадам;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бесбақан;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Керқұдық;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Кеңсу;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Теспе;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Үшарқар;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Абадан;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Көктоған;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Бесқайнар;



улице безымянной в микрорайоне Қазығұрт – улица Керуенсаз;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Ғұлама;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Жолайрық;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Белқұрақ;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Елтінжал;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас – улица Асыларна;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Дарқоңыр;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Аяққұм;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Бесшоқы;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Телкүрең;



улице безымянной в жилом массиве Ақтас-2 – улица Сағабүйен;



улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Дәуімшар;



улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Қарамерген;



улице безымянной в жилом массиве Айкөл – улица Майлытоғай.

Вместе с тем переименуют следующие составные части Шымкента:

по Абайскому району:

улицу Бүркітті в микрорайоне Бозарык – в улицу Асу;



улицу Қызылшат в микрорайоне Бозарык – в улицу Ағыбай батыр;



улицу Қажымұқан в микрорайоне Жайлау – в улицу Алтын;



улицу Темирлановская в микрорайоне Катынкопр – в улицу Маңсар;



улицу Алмазная в микрорайоне Тұрлан – в улицу Кішітау;



улицу Жайық в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл – в улицу Қатаркөл;



улицу Қара су в микрорайоне Ынтымак – в улицу Құныскерей;



улицу Ақбастау в жилом массиве Қайнарбұлақ – в улицу Шалтөбе;



улицу Төрткөл в микрорайоне Самал-3 – в улицу Отан;



улицу Бауыржан Момышұлы в микрорайоне Самал-3 – в улицу Салқам Жәңгір;

по Аль-Фарабийскому району:

улицу Жастар в центре района – в улицу Қазтөбе;



улицу Жағалау в центре района – в улицу Қарабұға;



улицу Таңнұры в центре района – в улицу Бозоқ;



улицу Ақорда в микрорайоне Көркем – в улицу Оғызтау;



улицу Көктөбе в микрорайоне Сәуле – в улицу Отырартөбе;



улицу Баянауыл в микрорайоне Сәуле – в улицу Алып ана;

по району Енбекши:

улицу Т.Рыскулов в жилом массиве Орманшы – в улицу Бұйратау;



улицу Толе би в жилом массиве Орманшы – в улицу Сайрам-Өгем;



улицу Б.Момышұлы в жилом массиве Орманшы – в улицу Көкшетал;



улицу Шынар в жилом массиве Орманшы – в улицу Батыс Алтай;



улицы Б.Момышулы в жилом массиве Маятас – в улицу Көзді ата;



улицу Нурсат в жилом массиве Елтай – в улицу Таусүгір;



улицу Шугыла в жилом массиве Тоғыс – в улицу Жағабұлақ;



улицу Тауелсиздикке 20 жыл в жилом массиве Тоғыс – в улицу Айқоныс;



улицу Наурыз в жилом массиве Қаратөбе – в улицу Нұрлы мекен;



улицы Наурыз-1 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Нұрғиса Тілендиев;



улицы Наурыз-2 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Алты Алаш;



улицы Бірлік-2 в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Көгершін;



улицы М.Мәметова-1 в жилом массиве Тоғыс – в улицу Мейір;



улицу Лаббас в микрорайоне Еламан – в улицу Кәусар бұлақ;



улицы Тенистная в жилом массиве Жалын – в улицу Қайнаркөл;



улицы Прикальная в жилом массиве Орманшы – в улицу Көкшалғын;



улицу Қажымұқан Мұңайтпасов в жилом массиве Орманшы – в улицу Құмсай;



улицу Мәншүк Мәметов-2 в жилом массиве Тоғыс – в улицу Шетпе;



улицу Наурыз в жилом массиве Абдуллабад – в улицу Құмиян;



улицу Жамбыл в микрорайоне Онтустик – в улицу Алқабек;



улицу Жастар в жилом массиве Базарқақпа – в улицу Жер-Ана;



улицу Тарбағатай в жилом массиве Қарабастау –в улицу Байкөл;



улицу Бірлік в жилом массиве Бадам-1 – в улицу Ерентоғай;



улицу Жібек жолы в жилом массиве Бадам-1– в улицу Ұлпан;



улицу Ақниет в микрорайоне Азат – в улицу Арқайым;



улицу Ақдала в микрорайоне Азат – в улицу Ақшадыра;



улицу Сабыр Рахымов в жилом массиве Исфиджап – в улицу Мақтаарал;



улицу Тектұрмас-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ағаштыкөл;



улицу Тектұрмас-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақбейіт;



улицу Тектұрмас-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Әулиетұма;



улицу Тектұрмас-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Бидайкөл;



улицу Мүслім төбе-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Жаналы;



улицу Мүслім төбе-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақарал;



улицу Мүслім төбе-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Атбұлақ;



улицу Мүслім төбе-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Шелек;



улицу Мүслім төбе-5 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Бағалы;



улицу Мүслім төбе-6 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Байғара;



улицу Міртемір-1 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Көкқайнар;



улицу Міртемір-2 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Байзерек;



улицу Міртемір-3 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақмәдия;



улицу Міртемір-4 в жилом массиве Исфиджап – в улицу Ақеспе;



улицу Алатау в жилом массиве Орманшы – в улицу Майлытөбе;



улицу Қажымұқан-Абай в в жилом массиве Бадам – в улицу Қазыналы бақ;

по Каратаускому району:

микрорайон Нурсат-3 – микрорайон Астана;



улицу Алматы в микрорайоне Кайтпас – в улицу Мұстафа Шоқай;



улицу Әл-Фараби в жилом массиве Сайрам – в улицу Жүсіпбек Елебеков;



улицу Түркістан в жилом массиве Сайрам – в улицу Нұрмұхан Жантөрин;



улицу Ы.Алтынсарин в жилом массиве Сайрам – в улицу Нығмет Нұрмақов;



улицу Ю.Гагарин в жилом массиве Сайрам – в улицу Хиуаз Доспанова;



улицу Д.Менделеев в жилом массиве Сайрам – в улицу Григорий Потанин;



улицу Абай в жилом массиве Сайрам – в улицу Тағылым;



улицу М. Әуезов в жилом массиве Сайрам – в улицу Ұлыкөш;



улицу Жамбыл в жилом массиве Сайрам – в улицу Сарытөр;



улицу Қожа Ахмет Яссауи в жилом массиве Сайрам – в улицу Аңсар;



улицу Абай в жилом массиве Шапырашты – в улицу Бесік жыры;



улицу Жамбыл в жилом массиве Өтеміс – в улицу Наурызтөбе;



улицу Абай в жилом массиве Өтеміс – в улицу Тоқжайлау;



дачный массив Бозарык – в микрорайон Алтын Орда;

по району Туран:

микрорайон Ақтас – микрорайон Құлагер;

улицу Айшыкты-1 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Мөлдіртас;

улицу Айшыкты-2 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Нұрлыжер;

улицу Айшыкты-3 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Баршынкент;

улицу Айшыкты-4 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Емен;

улицу Парижской коммуны в центре района – в улицу Дархандала;

улицу Западная подстанция в центре района – в улицу Алып;

улицу Кошурников в центре района – в улицу Ақжан Әл-Машани;

улицу Сәкен Сейфуллин в жилом массиве Акжар – в улицу Батырлар жыры;

улицу Бәйдібек би в микрорайоне № 4 – в улицу Ақжиек;

улицу Жібек жолы в микрорайоне Казыгурт – в улицу Жаңаарна;

улицу Әулиекөл в микрорайоне Казыгурт – в улицу Көкжайдақ;

улицу Әулиекөл-2 в микрорайоне Казыгурт – в улицу Мысыр;

улицу Ташкент в микрорайоне Казыгурт – в улицу Сырымтау;

улицу Мақталы в микрорайоне Казыгурт – в улицу Алтынкүрек;

улицу Санжар Жандосов в квартале 112 – в улицу Құсбегі;

улицу Санжар Жандосов в микрорайоне Самал-1 – в улицу Алтынжол;

улицу Баянтау в микрорайоне малый Самал – в улицу Қостаңбалы. Кроме того, измены транскрипции названий следующих некоторых улиц: по Аль-Фарабийскому району:

улицу Ж.Ташенова в центре района – в улицу Жұмабек Тәшенев;



улицу А.Жилкишиев в центре района – в улицу Әбжапар Жылқышиев;



улицу Ф.Достоевский в центре района – в улицу Федор Достоевский;



улицу Ы.Алтынсарин в центре района – в улицу Ыбырай Алтынсарин.

по району Туран:

улицу Т.Рыскулов в центре района – в улицу Тұрар Рысқұлов;



улицу Толстои в центре района – в улицу Лев Толстой.

Указывается, что финансирование расходов осуществляется за счет местного бюджета. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября. Читайте также Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" разработали в Казахстане Концепцию развития системы управления водными ресурсами обновили в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: