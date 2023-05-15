Балаева: Необходимы четкие законодательные механизмы регулирования интернет-пространства

15 мая на форуме "Ұрпақтар сабақтастығы" заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева отметила необходимость законодательного регулирования противоправного контента в интернете, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, МВД только в текущем году выявило более 5 тыс. зарубежных противоправных интернет-ресурсов, в т.ч. свыше 500 по распространению порнографических материалов.

В 2022 году по рекомендациям уполномоченного органа об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по удалению около 65 тысяч противоправных материалов.

"Из них более 53 тысяч – за распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма, около двух тысяч – за пропаганду наркотических и психотропных веществ, более 4 тысяч – за порнографию, культ жестокости и суицида, более семисот – по нарушению закона "Об игорном бизнесе", порядка тысячи – по финансовым пирамидам", – рассказала Балаева.

Как отметила она, с начала 2022 года уполномоченным органом ограничен доступ для пользователей с территории Республики Казахстан к 14 тысячам материалов за аналогичные правонарушения.

"Поэтому необходимо выработать четкие механизмы регулирования интернет-пространства на законодательном уровне". Аида Балаева

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