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Законодательство РК

44-летнего мужчину задержали за изнасилование ребенка в Алматинской области

Мужчина изнасиловал девочку в Алматинской области Фото: pixabay
11 мая в полицию обратилась 57-летняя жительница села Коктобе-1. Она заявила, что сосед 1979 года рождения в 2022 году совершал действия сексуального характера над ее внучкой. Об этом ей рассказала девочка, сообщает Zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст.121 ч.4 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

Как отметили в прокуратуре Алматинской области, в рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. 

"Проверяются доводы сторон, для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", – говорится в сообщении. 

Ранее в Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.


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