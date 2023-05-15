44-летнего мужчину задержали за изнасилование ребенка в Алматинской области

Фото: pixabay

11 мая в полицию обратилась 57-летняя жительница села Коктобе-1. Она заявила, что сосед 1979 года рождения в 2022 году совершал действия сексуального характера над ее внучкой. Об этом ей рассказала девочка, сообщает Zakon.kz.

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