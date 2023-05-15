44-летнего мужчину задержали за изнасилование ребенка в Алматинской области
Фото: pixabay
11 мая в полицию обратилась 57-летняя жительница села Коктобе-1. Она заявила, что сосед 1979 года рождения в 2022 году совершал действия сексуального характера над ее внучкой. Об этом ей рассказала девочка, сообщает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст.121 ч.4 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.
Как отметили в прокуратуре Алматинской области, в рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз.
"Проверяются доводы сторон, для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", – говорится в сообщении.
Ранее в Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.
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