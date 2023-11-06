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Подозреваемого в изнасиловании ребенка задержали в Алматинской области

Подозреваемого в изнасиловании ребенка задержали в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматинской области установили и задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении малолетней девочки. Об этом 6 ноября 2023 года рассказал начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 1 ноября в полицию Жамбылского района поступило сообщение от 44-летней местной жительницы с. Аксенгир. Она заявила, что в октябре текущего года неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери.

"Данный факт незамедлительно зарегистрирован в районной полиции по ст. 121 ч. 4 ("Насильственные действия сексуального характера". – Прим. ред.) УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый – гражданин К. 1974 г. р. Задержанный санкцией суда был арестован сроком на два месяца, на время проведения досудебного расследования", – написал Бауржан Аленов в Instagram.

По словам начальника областного ДП, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления.

31 октября 2023 года общественница Дина Тансари обратилась к МВД Казахстана с просьбой разобраться в ситуации с якобы изнасилованием пятилетней девочки в Алматинской области. На ее обращение отреагировали полицейские региона, которые опровергли информацию об изнасиловании. Подробнее здесь.

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