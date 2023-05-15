Топ-10 полезных специй, которые пахнут не тем, о чем вы подумали

Специи незаменимы при приготовлении блюд, они помогают и подчеркнуть вкус, и укрепить здоровье, но используя приправы, важно не ошибиться с выбором и количеством, поэтому Zakon.kz предлагает подборку полезных специй, которые пахнут совсем не едой.

Собираясь приготовить узбекский плов, индийский масурдал или корейский рамен, мы читаем в рецепте незнакомые названия специй и приходим в замешательство. Не каждый сразу сориентируется в том, что такое фенугрек, отличается ли кардамон от кориандра, а куркума от турмерика. Но когда мы после долгих поисков обнаруживаем искомые приправы, их запах может вызвать настоящий шок. Велики шансы, что с любовью приготовленный супчик вдруг окажется с ароматом несвежих носков, а от риса с овощами запахнет старым бабушкиным шкафом.

Чтобы вы не разочаровались в своих кулинарных способностях, мы разбирались в инструкциях к приправам, их свойствах и происхождении и подготовили топ-10 полезных специй с неоднозначными ароматами.

1. Асафетида или хинг

Фото: Zakon.kz

Специи столетиями ценили дороже золота. Изначально они считались не просто приправами, а настоящими лекарствами. О природных антибиотиках, иммуностимуляторах, оздоравливающих и укрепляющих растениях, употребляемых в пищу, написаны огромные трактаты. Одно из древнейших направлений народной медицины – индийская аюрведа – рассказывает о тысячах лечебных растений. Многие из них сегодня используются как приправы в индийской, южно-азиатской, арабской, китайской и корейской кухнях.

Наш топ по полезности и "вонючести" заслуженно возглавляет асафетида, она же – хинг. Но в первых строках следует сказать об удивительных свойствах этой приправы. Всем знаком эффект горохового супа, который может превратить приятный вечер в конфуз. Именно с этой особенностью бобовых прекрасно справляется асафетида, успешно нейтрализуя брожение гороха и чечевицы в нашей пищеварительной системе. Эта специя знаменита своими полезными свойствами, обладает бактерицидным и противопаразитарным эффектом, улучшает обмен веществ и, как следствие, состояние кожи, волос и зубов. В аюрведических трактатах говорится о применении асафетиды даже для лечения бесплодия и повышения потенции, но проверку этих эффектов мы оставляем нашим читателям.

Чаще всего хинг обнаруживается в супах и пюре из бобовых и придает готовому блюду аромат поджаристого картофеля с луком и искоркой чеснока, хотя на самом деле ни одного из названных компонентов не было в рецепте. Именно асафетида в компании с "шамбалой" (она же пажитник) создает основу аппетитных ароматов индийской кухни.

Такое описание вызывает резонный вопрос, почему же мы говорим об асафетиде, как о приправе с неприятным запахом? Все потому, что в сыром виде в баночке приправа своим жестким ароматом может отбить всякий аппетит и вызвать тошноту. Асафетида – это застывшая латексная смола растения, называемого "ферула вонючая", а честный и безжалостный народный фольклор прозвал эту смолу "чертов кал", и, как вы понимаете, не без оснований. Сырая асафетида пахнет подгнившим луком и чесноком в компании с тухлым яйцом и другими совсем уж несъедобными веществами.

Чтобы получить всю пользу приправы и не испортить бесповоротно запах готового блюда, нужно знать, как обращаться с капризной специей. Асафетиду следует добавлять в очень небольшом количестве и обжаривать в разогретом масле несколько секунд. Тогда аромат приправы раскроется совсем иначе, а если в компанию к ней добавить щепотку куркумы, молотого кориандра и пажитника в то же самое разогретое масло, после чего приготовить в нем все компоненты "поджарки", блюдо обретет волшебный, аппетитный запах, и бобовым супом можно будет наслаждаться, не опасаясь последствий.

2. Зира или кумин

Фото: Zakon.kz

Аромат узбекского плова трудно с чем-то спутать. В плове среди полупрозрачных зернышек риса можно встретить мелкие удлиненные темные семена, которые и придают блюду тот самый запах. Это семена кумина, который также называют зирой.

Плов считается непростым для пищеварения блюдом. Сочетание белков и углеводов – риса и мяса – дает нагрузку и на желудок, и на кишечник, а если добавить к этому жир баранины или говядины, то очевидно, почему перебрав с пловом, можно почувствовать тяжесть в животе. Неспроста в плове и многих других тяжелых блюдах оказалась зира. Она пробуждает аппетит и активизирует пищеварение, облегчает усвоение питательных веществ. Кроме того, благодаря эфирному маслу тимолу, куминовому спирту и ряду других компонентов зира обладает бактерицидными свойствами и способствует выведению шлаков из организма.

Несмотря на всю красоту аромата плова, зира оказалась на втором месте нашего рейтинга неприятно пахнущих приправ неспроста. В сыром виде семена кумина скорее можно отнести к "вонючим". Концентрированный дух из пакетика с приправой резкий и удушающий, он скорее напоминает не о еде, а о тесном автобусе в жаркий полдень, где невозможно увернуться от потеющих пассажиров.

Чтобы не испортить блюдо таким весьма специфическим запахом, семена зиры необходимо правильно обработать. Приправу следует прокалить в сухом казане, тогда зира меняет аромат на острый, пряный и аппетитный, тот самый, что так ярко звучит в узбекском плове.

3. Пажитник, "шамбала" или фенугрек

Фото: unsplash

Пажитник – еще одна приправа, запах которой сложно описать. Не то сырые грибы, не то сгоревший блин, не то что-то среднее, да и на вкус как горький огурец. Пажитник называют также фенугреком, а в аюрведе именуют "шамбалой".

Вероятнее всего пажитник в наших краях можно встретить в виде порошка из размолотых семян. В лавочках индийских специй приправа обнаруживается в виде цельных семян – мелких золотистых трехгранных бобов, а также в виде сушеной зелени. Хрупкие листики имеют более приятный пряный аромат, но тоже весьма своеобразный.

Считается, что пажитник снижает уровень "плохого" холестерина и повышает иммунитет. Благодаря содержанию танинов он укрепляет стенки сосудов, препятствует образованию тромбов и бляшек. Кроме того, в невзрачных мелких зернышках содержатся незаменимые аминокислоты, вещества, которые улучшают питание мозга и способствуют восстановлению нервных клеток, регулируют работу эндокринной системы. Также и зерна, и зелень пажитника полезны своими уникальными и важными для организма челоека микроэлементами.

Пажитник используется при приготовлении напитков, чай из "шамбалы" известен своими целебными свойствами. Также цельные или размолотые семена пажитника помогают перевариванию тяжелой пищи, поэтому их добавляют в блюда из бобовых, мяса и риса. Для того, чтобы приправа утратила неприятную горечь и раскрыла свой аромат, зернышки, размолотую специю и зелень обжаривают в разогретом масле вместе с другими экзотическими и полезными специями. При варке бобовых зернышки пажитника рекомендуется добавить заранее, чтобы в процессе варки они утратили свой горький вкус.

4. Куркума или турмерик

Фото: unsplash

Желтый порошок с непонятным запахом, больше напоминающим моющее средство для посуды – это куркума или турмерик. Приправу относят к так называемым "суперфудам". Это – современное маркетинговое наименование продуктов, которые обладают особыми оздоравливающими свойствами. Сегодня турмерик выпускают в капсулах и рекомендуют в качестве биологически активной добавки к пище (БАД).

Куркума действует как легкое желчегонное средство, предотвращает застой и образование камней в желчном пузыре, обладает выраженным противовоспалительным свойством. Куркумин, содержащийся в этой специи, является антиоксидантом, улучшает питание тканей мозга и подавляет рост некоторых видов раковых опухолей. Кстати, куркумин тяжело усваивается в организме, и чтобы помочь извлечь всю пользу из турмерика, специалисты рекомендуют обязательно добавлять к куркуме черный перец.

Аюрведа приписывает куркуме способность охлаждать организм в жаркие дни. Научного доказательства такого действия турмерика нет, но по ощущениям напиток, особенно кисломолочный, с добавлением куркумы в летнюю жару дарит ощутимую прохладу.

В кулинарии турмерик идеально сочетается с рисом и придает ему золотистый оттенок. При добавлении к бобовым в процессе варки куркума немного ускоряет их размягчение и помогает усваивать непростые для переваривания горох, нут и фасоль.

Добавляя куркуму, нужно помнить о ее ярком желтом цвете, который непременно передастся готовому блюду и выкрасит посуду. Также не всем может понравиться запах куркумы, хоть и слабый, но совершенно не ассоциирующийся с едой. Поэтому специю лучше добавить при готовке пораньше, тогда ее аромат успеет максимально выветриться.

5. Имбирь

Фото: pixabay

Лекарством чуть ли не от всех хворей считается имбирь. В период пандемии отдельные псевдоцелители даже утверждали, что он лечит коронавирус. Конечно же, противовирусной панацеей имбирь не является, что не отменяет других его полезных свойств.

Но сначала стоит объяснить, как такая чудесная приправа оказалась в нашем рейтинге. Дело в том, что имбирь – это корневище растения, сочное и не слишком приятное на вкус. Имбирь жгучий с легким сладковатым оттенком. При поедании его в сыром виде и в естественной его форме во рту остается привкус будто от случайно проглоченного мыла или шампуня. Высушенный и размолотый имбирь пахнет не намного лучше – все тем же мылом, только с пылью. Древние кулинары, разглядевшие всю красоту и силу имбиря, должны были обладать огромной фантазией.

При этом целебные качества жгучего корня обширны и ярко проявлены. Имбирь снимает смптомы простуды, снижает температуру, облегчает кашель при бронхите. Мощные противовоспалительные свойства этой приправы помогают при многих хронических заболеваниях дыхательной и эндокринной систем, а также при артритах и ревматизме. Имбирь улучшает мозговое кровообращение и снижает риск образования тромбов.

Как же укротить такую полезную и такую капризную специю? Один из вариантов, давно придуманный японскими кулинарами – маринад, в магазинах можно найти готовый маринованный имбирь, который хорошо сочетается с блюдами из риса и морепродуктов. Те самые розовые "лепестки", которые подаются как приправа к суши – это и есть имбирь. Но вкус его все так же на любителя.

Другой вариант – добавлять сушеный имбирь в порошке. В процессе готовки он значительно теряет жгучесть и мыльный запах. Для любителей азиатской кухни подходит третий вариант – нарезать имбирный корень маленькими кусочками и обжаривать в масле вместе с луком и чесноком. Если к такой поджарке добавить соевый соус и щепотку молотого кориандра, то получится основа аромата многих блюд и соусов китайской и корейской кухни. Поджаренные мелкие кубики имбиря могут украсить вкус обычного овощного рагу или начинки для мантов, а заодно добавить блюду целебных свойств.

Ну и конечно нельзя пропустить такой дивный напиток, как имбирный чай. Порезанный корень можно заваривать самостоятельно, тогда напиток будет жгучим. Можно добавить несколько кусочков в заварник с зеленым или черным чаем. Имбирь придаст напитку легкую пикантную остринку, а в сочетании с лимоном и медом будет прекрасным лекарством от простудных недомоганий.

6. Анис и бадьян

Фото: pixabay

Звездчатый анис, называемый бадьяном, а также мелкие зеленоватые зернышки обычного аниса имеют яркий характерный запах. Он приятный, сладковатый, но совершенно ничем не напоминает о еде. Уж скорее – об аптеке или даже парфюмерном магазине. Да и бездумно добавленные в пищу обе эти специи дают ощущение, будто в чашку плеснули одеколона или микстуры от кашля.

При этом и бадьян, и анис являются лекарственными растениями. Настойки и отвары аниса используются в медицине для лечения болезней органов дыхания. Эфирные масла, содержащиеся в зернышках, обладают антисептическим действием и уничтожают патогенную микрофлору в кишечнике, помогают пищеварительной системе в целом работать полноценно. Анис и бадьян – отличные природные спазмолитики, а благодаря противовоспалительным свойствам эффективны при лечении ревматизма и артритов.

Как же добавить эти странно пахнущие, но очень полезные специи в наш рацион? Широко известный вариант – напитки. Бадьян или анис входят в набор для приготовления глинтвейна – праздничного питья на основе подогретого сладкого вина. Множество напитков на основе чая также включают бадьян или анис.

Неожиданным для многих может показаться использование аниса при приготовлении рыбных супов. Но проверка рецептов показала, что зернышки аниса поразительно меняют и обогащают аромат бульона, сваренного из "пахучих" рыб, например, минтая. Только есть одна тонкость – не нужно оставлять анис в супе надолго. Зернышки можно завернуть в марлю или положить в специальное ситечко для специй, а затем, когда бульон будет сварен и настоится – извлечь их и выбросить. Тогда анис оставит в супе свои эфирные масла, смягчающие и украшающие рыбный запах, но не придаст блюду горечи и эффекта налитого в тарелку одеколона.

7. Лаванда

Фото: pixabay

Нужно иметь немалую смелость и фантазию, чтобы насыпать в еду или питье цветы, пахнущие антимолью. Именно так мы привыкли воспринимать лаванду – цветущее растение, известное своим горьковатым, прохладным, можно сказать, философским ароматом.

Лаванда – одна из недооцененных полезных специй, ее незаслуженно избегают именно из-за запаха. Цветки лаванды содержат противосудорожные и седативные компоненты, то есть, лаванда – весьма эффективный вечерний антистресс. Также это растение ценится своими ранозаживляющими свойствами, что может быть очень полезно при заболеваниях пищеварительного тракта, даже при язве желудка.

Общий принцип для любого применения лаванды в кулинарии – это доза, цветки добавляют в очень малом количестве, чтобы сильный запах не перебил все другие. Прохладный и пряный аромат лаванды больше всего подходит для сладостей и соусов. Во французской кухне есть множество рецептов пирожных и кексов с ее участием. Выраженный ароматизирующий эффект используется при приготовлении лавандового сахара. Достаточно положить цветки поверх сахара и плотно укупорить емкость, и через неделю будет готов секретный ингредиент. Цветы можно убрать, а сахар с тонким изысканным ароматом лаванды использовать в приготовлении сладостей или добавлять в чай.

Также во французской кухне лаванду применяют при запекании сортов мяса, имеющих свой не слишком приятный запах, например – свинины или баранины. А поклонники аромата лаванды добавляют ее в супы, блюда из тушеных овощей и, конечно, в чай и кофе.

8. Орегано и тимьян

Фото: pixabay

Болото, пыль, подвал и плесень – какими только словами не ругают аромат знаменитых, в общем-то, специй – орегано и тимьяна. А проблема такого восприятия запаха полезных и ароматных трав – в неправильном их использовании.

Орегано нам известно из фармакопеи как душица, лечебная трава, которую заваривают при простуде и кашле. Она также улучшает пищеварение, снимает явления метеоризма (тот самый эффект горохового супа), улучшает работу эндокринной системы и ускоряет метаболизм. Содержащая витамин А (ретинол) и бета-каротин, душица особенно полезна детям для роста и развития.

Название "орегано" чаще звучит, когда речь идет об использовании душицы в кулинарии. Уже по звучанию можно понять, что эта приправа стала "звездой" итальянской кухни. Именно она придает пицце и пасте тот самый аромат Италии. Резкость запаха орегано балансируется мягкими и обволакивающими молочными нотами. Поэтому душица идеально "звучит" в пицце, макаронах с сыром или сливочным соусом, отлично "дружит" с игривой кислинкой томатов и стабильным и деликатным запахом картофеля. Также орегано используют в маринадах и салатах.

Еще одна удивительная приправа – тимьян, который также известен как чабрец или "богородская травка". Это религиозное название тимьяну дали православные. В давние времена на праздник Успения Пресвятой Богородицы существовал обычай украшать веточками цветущего чабреца иконы Девы Марии.

История тимьяна насчитывает не одно столетие, растение было известно как лекарственное еще в Древней Греции и Древнем Риме. В археологических источниках упоминаются ванны с тимьяном, которые воины принимали, чтобы набраться сил и укрепить здоровье. В Египте чабрец использовали как духи, а также применяли при бальзамировании умерших.

Лечебные свойства тимьяна обеспечивает в первую очередь эфирное масло "тимол", которое является природным фитонцидом. В народной медицине растение используется для полоскания горла при ангине, отвар чабреца снимает симптомы простуды и бронхита и мягко успокаивает нервы. Тимьян применяется для улучшения пищеварения, как желчегонное средство и для очищения организма от шлаков.

В кулинарии чабрец используют для улучшения запаха и вкуса блюд из капусты, он прекрасно "дружит" с рисом и макаронами, изящно дополняет салаты с картофелем. А чаем с "богородской травкой" можно наслаждаться холодными зимними вечерами.

Обе приправы попали в нашу подборку из-за риска "передозировки". Благодаря своим выраженным ароматам они не терпят легкомыслия. Добавлять орегано и тимьян следует в очень небольших дозах. Идеально сбалансированной смесью пряностей, в которую входят не только душица и чабрец, но и розмарин, базилик и другие специи с яркими запахами, считается набор "прованских трав". Они уравновешивают друг друга и вместе создают ароматический аккорд французской кухни.

9. Гвоздика

Фото: pixabay

Прекрасный в своей неоднозначности участник нашего топ-10 – это гвоздика. Уже название порождает вопросы. Это цветок или нет? А пахнет он цветами или не совсем? По поводу цветка – и да, и нет. Специя гвоздика – это высушенные бутоны гвоздичного дерева. А по концентрации аромата они могут соперничать с духами и одеколонами. Терпкий, холодный и резкий запах настолько мощный, что гвоздику используют даже как средство от моли.

К полезным свойствам относится, прежде всего, антисептический эффект. Гвоздику издавна применяли как лекарство для улучшения заживления ран и ссадин, а также вместо зубной пасты от дурного запаха изо рта. Эфирные масла гвоздики убивают бактерии и грибки. Растение также обладает обезболивающими и противовоспалительными свойствами, лечит ангину и тонзиллит, снижает риск злокачественных опухолей.

Выглядит приправа как небольшие засушенные цветки странной вытянутой формы. На вкус они жгучие и вызывают онемение во рту. Лучше погружать гвоздику в бульон в марле или специальном ситечке, в конце варки удаляя ее. Потому что в готовом блюде такой "цветочек" может случайно попасться на зуб и устроить взрыв жгучего вкуса и резкого аромата во рту. Если не хотите, чтобы гости плевались со слезящимися глазами, лучше гвоздику в еде не оставлять.

Именно благодаря сильному аромату и антисептическим свойствам гвоздика популярна как компонент маринадов. Она помогает продуктам сохраниться и насыщает их своим запахом, оставаясь в стороне.

Можно использовать гвоздику в молотом виде, но только если молоть ее непосредственно перед добавлением в пищу. В таком виде гвоздика не хранится долго, она слишком быстро выдыхается и превращается в невнятный темный порошок без особого вкуса и аромата.

Есть рецепты индийской или бенгальской кухни, в которых гвоздику в больших дозах вместе с другими специями обжаривают в раскаленном масле до легкого потрескивания, а затем все приправы оставляют в готовом соусе или подливе. Но такие блюда все же для экстремалов, которые могут оценить битву вкусов и ароматов, яростно сражающихся друг с другом.

10. Корица

Фото: pixabay

Корица – одна из популярных специй, но тоже далеко не всеми любима и создает высокую степень риска испортить блюдо. Дело тут еще и в том, что в масс-маркете практически не продается Цейлонская корица, которая считается настоящей или благородной. Вместо нее повсеместно можно найти кассию китайскую или кассию индийскую. Это тоже пахучая кора дерева, но она толще, обладает менее сладким и более резким запахом

Считается, что полезные вещества содержатся и в коре коричного дерева из Цейлона, и в кассии, но в благородной корице их больше.

Одна из важных составляющих аромата – вещество циннамаль, которое обладает свойствами антидепрессанта и снижает тревогу. Кроме того, в корице и кассии содержится эвгенол – вещество класса фенолов, сильный антисептик с легким обезболивающим эффектом.

Кроме того, корица помогает усвоению жирной пищи, снижает сахар в крови, артериальное давление и количество вредного холестерина.

При всех полезных свойствах, корицу нельзя передозировать, рекомендуется употреблять не более 6 граммов в сутки. Особенно осторожными нужно быть с корицей и кассией людям с нарушением свертываемости крови и болезнями органов пищеварения.

В целом желательно использовать именно настоящую цейлонскую корицу, с ней меньше шансов испортить вкус избытком приправы. Украшает и раскрывает аромат корицы и кассии сочетание ее с нагретым сахаром, а также добавление кофе и ванили.

Фото: pixabay

Семена, травы, ягоды, которые используются как специи, скрывают в себе удивительный и яркий мир ароматов. Если погружение в него вызывает тревогу и опасения, стоит начать с простых и понятных приправ – красного и черного перца, кориандра, сушеной зелени. В первое время могут помочь и готовые смеси, например, хмели-сунели, карри или прованские травы. С ними можно научиться сочетать и дополнять ароматы, чтобы сделать пищу не только вкусной, но и полезной. Не зря ведь специи с древних времен считаются лекарствами.