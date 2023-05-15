Ерлан Файзуллин cтал начальником ДП Костанайской области

По согласованию с Администрацией президента, приказом министра на должность начальника ДП Костанайской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин. Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Файзуллин в органах внутренних дел служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ерлан Файзуллин уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции.

"Ерлан Файзуллин прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 год работал заместителем начальника департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком", – отметил Игорь Лепеха.

Фото: polisia.kz

Также он акцентировал внимание на деятельности министерства внутренних дел по трансформации казахстанской полиции. Здесь главный акцент сделан на обеспечение безопасности и защиту конституционных прав граждан.



Он отметил, что по поручению главы государства разрабатывается Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Этот документ определяет стратегию на предстоящие 5 лет. Акцент сделали на причинно-следственный анализ проблем преступности.

